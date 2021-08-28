Задержан житель Московской области, грабивший пожилых липчанок

Мужчина нападал на свои жертвы в подъездах домов

В августе в дежурные части территориальных отделов полиции поступил ряд заявлений о грабежах. Во всех случаях– неизвестный мужчина, находясь в подъезде жилого дома или в безлюдном месте, совершал открытое хищение сумок у женщин пенсионного возраста. Злоумышленник нападал на женщин сзади, толкал их и вырывал из рук сумки. Сумма причиненного ущерба составила свыше 50 тысяч рублей.



В ходе проведенных оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Задержанным оказался ранее судимый за совершение грабежа 29-летний житель Московской области.



- Мужчина дал признательные показания. Добычей грабителя преимущественно становились сотовые телефоны, денежные средства, банковские карты, личные вещи. Похищенное имущество, представляющее ценность злоумышленник забирал и продавал, все остальное выбрасывал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).



Задержанному инкриминируется 3 эпизода противоправной деятельности. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.



В отношении мужчины на период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.





