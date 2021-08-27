Общество

18 минут назад

По номеру медали установили имя погибшего на войне долгоруковца

1 81
#память #поисковики
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По номеру медали установили имя погибшего на войне долгоруковца

Родственники погибшего уже найдены.

Как пишет районная газета « Сельские зори», установлена личность ещё одного воина Великой Отечественной войны, останки которого нашли поисковики.

Поисковики московского отряда «Застава святого Ильи Муромца» попросили оказать содействие в розыске родственников бойца, останки которого были обнаружены при проведении поисково-спасательных работ на местах кровопролитных боев начального этапа Курской битвы.

Личность погибшего удалось установить по номеру медали «За боевые заслуги». Награда принадлежит Н. Д. Черных, 1920 года рождения, пулеметчику 712 СП 132 СД, уроженцу села Жерновное Долгоруковского района.

Родственники погибшего уже найдены, и как только будут соблюдены все формальности, останки героя доставят из Орловской области для перезахоронения на родине.

Фото - vk.com/selskiezori

1 81
#память #поисковики
2

Комментарии (1)

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Алес

5 минут назад
Вечная память герою
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