Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 31 августа. В последний день лета в Липецке уже чувствоваться дыхание осени. Во вторник в городе продолжится набор волонтеров. Сегодня губернатор ответит на вопросы липчан на прямой линии. Еще есть время отдохнуть со скидкой.

Погода











Дороги



Отследить нужный автобус или оценить заторы на дорогах поможет эта карта.



ЛипецкЯндекс.Карты





Гармония утра



Необычайно красивый завтрак предлагает оценить Анастасия из Липецка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catwoman (@nassi.cat)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Не болей!



31 августа в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации.







Также сделать прививку можно в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении.



Прямой эфир



Сегодня глава администрации Липецкой области ответит на вопросы липчан. Прямой эфир запустят в аккаунтах губернатора в 12:00.



Отдых со скидкой



31 августа завершается программа туристического кешбэка для тех, кто решил отдохнуть в России. Возврат части стоимости путевки предусмотрен как для взрослых, так и для детей. Например, это отдых в летних лагерях. Вернуть можно до 20 000 рублей.



Нужна помощь



В Липецке продолжается набор добровольцев, которые могут во время Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года. Добровольцам поручат консультации и сопровождение граждан. Все волонтеры во время работы будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты. Подать заявку



Книжные новинки



Август оказался богат на печатные премьеры. Свои новые работы читателям представили сразу несколько именитых отечественных и зарубежных писателей. Расскажем о трех книжных премьерах.



Виктор Пелевин «Transhumanism inc.» (16+). В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела — и станут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь? Важно: книга без ненормативной лексики.



Стивен Кинг «Позже» (16+). Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, хочет быть всего лишь обычным подростком… но у него есть весьма необычный дар. Дар, который его мама настоятельно просит скрывать от других. Джейми умеет разговаривать с теми, кого уже нет на этом свете, а значит, ему доступны секреты, ушедшие с покойным в могилу. Однако обладание этим даром может стоить Джейми слишком дорого. В чем он скоро и убеждается, когда мамина подруга, детектив Лиз Даттон, просит его помочь разгадать последнее послание серийного подрывника. А на кону — десятки, сотни невинных жизней…



Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» (16+). Ктулху. В этом романе нет Ктулху. А все остальное, пожалуй, тут есть. Ах да, еще в нем нет Интернета, его запретили Инсеки! И Луны нет, поскольку они раздробили ее на куски. Над Землей теперь Лунное кольцо с двумя самыми большими осколками — Селеной и Дианой. Но все уже привыкли. К тому же теперь есть кристаллики, за которые Продавцы могут продать что угодно. Хотя бы и Джоконду. Или две Джоконды, обе настоящие, такие же, как в Лувре. Довольно доброе начало апокалипсиса, правда? Отследить нужный автобус или оценить заторы на дорогах поможет эта карта.Необычайно красивый завтрак предлагает оценить Анастасия из Липецка.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.31 августа в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации.Также сделать прививку можно в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении.Сегодня глава администрации Липецкой области ответит на вопросы липчан. Прямой эфир запустят в аккаунтах губернатора в 12:00.31 августа завершается программа туристического кешбэка для тех, кто решил отдохнуть в России. Возврат части стоимости путевки предусмотрен как для взрослых, так и для детей. Например, это отдых в летних лагерях. Вернуть можно до 20 000 рублей.В Липецке продолжается набор добровольцев, которые могут во время Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года. Добровольцам поручат консультации и сопровождение граждан. Все волонтеры во время работы будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты. Подать заявку можно здесь. Август оказался богат на печатные премьеры. Свои новые работы читателям представили сразу несколько именитых отечественных и зарубежных писателей. Расскажем о трех книжных премьерах.Виктор Пелевин «Transhumanism inc.» (16+). В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела — и станут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь? Важно: книга без ненормативной лексики.Стивен Кинг «Позже» (16+). Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, хочет быть всего лишь обычным подростком… но у него есть весьма необычный дар. Дар, который его мама настоятельно просит скрывать от других. Джейми умеет разговаривать с теми, кого уже нет на этом свете, а значит, ему доступны секреты, ушедшие с покойным в могилу. Однако обладание этим даром может стоить Джейми слишком дорого. В чем он скоро и убеждается, когда мамина подруга, детектив Лиз Даттон, просит его помочь разгадать последнее послание серийного подрывника. А на кону — десятки, сотни невинных жизней…Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» (16+). Ктулху. В этом романе нет Ктулху. А все остальное, пожалуй, тут есть. Ах да, еще в нем нет Интернета, его запретили Инсеки! И Луны нет, поскольку они раздробили ее на куски. Над Землей теперь Лунное кольцо с двумя самыми большими осколками — Селеной и Дианой. Но все уже привыкли. К тому же теперь есть кристаллики, за которые Продавцы могут продать что угодно. Хотя бы и Джоконду. Или две Джоконды, обе настоящие, такие же, как в Лувре. Довольно доброе начало апокалипсиса, правда?