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28 минут назад

Дорогу в Курске не отремонтируют в 2021 году, несмотря на решение суда

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#дорожные работы
Дорогу в Курске не отремонтируют в 2021 году, несмотря на решение суда

Дорогу на улице Рышковской в Курске не ремонтировали 25 лет. 

Как сообщают «Курские известия», дорогу на улице Рышковской отремонтируют только в 2022 году, несмотря на решение суда, обязавшее мэрию города произвести ремонт в этом году. 

По данным издания, дорогу не ремонтировали 25 лет. После многочисленных жалоб местных жителей сотрудники ГИБДД обследовали дорогу и обнаружили, что она не соответствует ГОСТу. Одна из самых больших ям была длиной 2,53 м, шириной 1,89 м, глубиной 0,15 м. Размеры другой выбоины – 2,01х0,95х0,17 м.

В отношении администрации Курска за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КОАП. Суд оштрафовал комитет дорожного хозяйства города на 100 тысяч рублей. Затем полицейские выдали чиновникам предписание с требованием привести  дорогу в порядок, однако оно исполнено не было. После чего Ленинский районный суд Курска обязал комитет дорожного хозяйства города отремонтировать дорогу до 1 сентября 2021 года. 

«Заместитель главы города Василий Волобуев подтвердил, что вступившее в силу решение суда обязательно к исполнению, но мэрия подаст заявление об отсрочке решения суда до момента выполнения работ по контракту.  Договор с подрядчиком на ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключен 5 июля 2021 года. По нему дорогу на улице Рышковской должны сделать в 2022 году»,  - пишут «Курские известия».

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#дорожные работы

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