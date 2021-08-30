34 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
Начинаем новую неделю 30 августа. В понедельник в Липецке завершится прием вопросов для прямого эфира с губернатором. Продолжается акция помощи зоопарку. Сегодня свой день рождения празднует … доменная печь.
Дороги
Не теряем нервы и время в пробках — ориентируемся на интерактивную карту.
Японские мотивы
Блогер Антонина предлагает свой рецепт роллов, которые можно приготовить всего за 5 минут.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прививка на шоппинге
В понедельник в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации. Все они расположены в торговых центрах.
Вопросы губернатору
Сегодня в 12:00 завершится прием обращений для прямой линии губернатора Липецкой области. Пока в топе вопросов главе региональной администрации — дороги и благоустройство. Вопросы принимают через специальный сайт.
Помощь зоопарку
Любой липчанин, учреждение или предприятие города в рамках акции «Добрый урожай» может передать питомцам зоопарка излишки своего урожая. Для участия в акции необходимо позвонить по телефону 77-12-27 и договориться о времени передачи овощей и фруктов. Кроме того, гостинцы принимают у входа в зоопарк.
Юбилей «Россиянки»
Знаменитой «Россиянке» 30 августе исполняется 10 лет. Это первая доменная печь, построенная на постсоветском пространстве. 30 августа 2011 года стало днем рождения доменной печи. В этом году лучшим сотрудникам НЛМК вручат благодарственные письма и памятные знаки - «10 лет доменной печи «Россиянка», которые были разработаны специально к юбилею. Ветеранам этого доменного участка направят поздравительные адреса, а в парке Металлургов откроется фотовыставка, посвященная истории доменной печи.
Юные таланты
Сегодня завершается прием документов на зачисление в детскую музыкальную школу №8. Там обучают детей игре на фортепиано, струнных и духовых инструментах. Кроме того, работают отделения «Хоровое пение» и «Живопись». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 41-56-25, 41-56-16, 41-78-42.
Стальной характер
В честь «именинницы» сегодня можно познакомиться в фильмами о металлургах. О людях со стальным характером могут рассказать эти три фильма. Один хорошо знаком буквально каждому. Второй был снят в цехах Новолипецкого металлургического комбината. А третий сделал из Эминема обладателя «Оскара».
«Весна на Заречной улице» (1956, 12+). Любовь к учительнице вечерней школы преображает ударника-сталевара. Музыкальная классика Марлена Хуциева.
«Обретешь в бою» (мини–сериал 1975, 12+). Полная конфликтов жизнь крупнейшего в стране Приморского металлургического комбината лежит в основе пятисерийного телефильма. Съёмки шли в цехах Новолипецкого металлургического комбината и Ждановского металлургического завода.
«8 миля» (2002, 12+). Становление светлокожего рэпера на окраинах Детройта. Дебют Эминема в большом кино и «Оскар» за песню «Lose Yourself». Фильм частично основан на событиях из жизни Эминема. Герой работает на металлургическом заводе и параллельно грезит о карьере рэпера.
Электорат
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