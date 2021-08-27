Происшествия

сегодня, 13:36

В Косыревке священник попал в ДТП

15 2000
#ДТП
2
В Косыревке священник попал в ДТП

Обошлось без пострадавших.

Сегодня около 11:30 в селе Косырёвка Липецкого района произошло ДТП. В одном из автомобилей ехал священник.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в селе Косырёвка столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» и «Шкода-Октавия». По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

ДТП обошлось без пострадавших.
15 2000
#ДТП
2

Комментарии (15)

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Отец Геннадий

5 минут назад
Я помолюсь за коллегу...
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Всезнающий липчанин

36 минут назад
А в Кулешовке в аварию попал автомобиль, в котором ехал грузчик Василий...
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Гость

41 минуту назад
Вован, думаешь поп на ВАЗ-2115 был?
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Вован

49 минут назад
Наверное к монашке спешил, не притормозил во время. Ну можно понять, поп тоже живой ведь.
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На пожертвования

52 минуты назад
Отремонтирует)
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Ольга

53 минуты назад
кто смотрел картавые истории "нефти и экология" ? очень занимательное видео от Стасона
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Рок Злой

сегодня, 14:13
Господь управил...
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ну

сегодня, 14:07
на все воля божья
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Роман

сегодня, 14:06
Какая разница, кто ехал, зачем акцентировать внимание батюшка или другой человек, главное все живы...
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отец Дормидонт

сегодня, 14:06
могу освятить сий механизм за недорого
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