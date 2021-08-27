В Косыревке священник попал в ДТП

Обошлось без пострадавших.

Сегодня около 11:30 в селе Косырёвка Липецкого района произошло ДТП. В одном из автомобилей ехал священник.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в селе Косырёвка столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» и «Шкода-Октавия». По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.ДТП обошлось без пострадавших.