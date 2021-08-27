В Липецкой области короткий дождь и до +28

В ночь на 28 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с юга – местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Днем 28 августа и в последующие двое суток регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.



День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 3 градуса тепла.

