сегодня, 17:00
В Липецкой области короткий дождь и до +28
В ночь на 28 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с юга – местами пройдет кратковременный дождь с грозой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.
День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 3 градуса тепла.
Больной, на выход!