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В Липецкой области короткий дождь и до +28

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#дождь
В Липецкой области короткий дождь и до +28

В ночь на 28 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с юга – местами пройдет кратковременный дождь с грозой. 

Днем 28 августа и в последующие двое суток регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов. 

День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 3 градуса тепла.  
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#дождь

Комментарии (1)

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сегодня, 17:03
"Когда же уже наступит осень, дожди, морозы?! Надоела эта уже жара и лето тоже!!"
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