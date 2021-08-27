Общество

сегодня, 12:19

Михаил Тарасенко: «Расходы на образование будут увеличиваться – это естественно для великой страны»

414
3
Михаил Тарасенко: «Расходы на образование будут увеличиваться – это естественно для великой страны»

Депутат Государственной Думы принял участие в традиционной августовской педагогической конференции и рассказал о позитивных переменах, которые ожидают сферу образования.

В преддверии Дня знаний – 1 сентября – в Липецке чествовали лучших педагогов. Торжественное мероприятие состоялось во время традиционной августовской конференции, которая проходила в многопрофильной полилингвальной школе №34  «Global» на улице Минской.

Учителей поздравил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Сегодня все прекрасно понимают, что педагоги своим ежедневным трудом создают будущее России. При этом финансирование сферы образования составляет 3,7% от ВВП. Расходы на образование будут увеличиваться – это естественно для великой страны, - отметил, обращаясь к педагогам, Михаил Тарасенко. – В прошлом году принят федеральный закон №362, в соответствии с которым Правительство получило право определять структуру заработной платы бюджетников, в том числе и педагогов. Будет расти постоянная часть зарплаты, а конкретизация произойдёт  после экспериментальной отработки возможных вариантов. Пандемия коронавируса немного приостановила этот процесс, но могу вас заверить, что позитивные изменения не за горами».




414
3

Еще в рубрике

Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания
#дороги #ремонт #тендер
9
Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания

59 минут назад

Общество
Главврачам будут срезать премии из-за жалоб липчан
#премия #жалоба #медицина
10
Главврачам будут срезать премии из-за жалоб липчан

сегодня, 12:09

Общество
Полетят ли самолеты из Липецка в Египет? Первые рейсы запланированы на сентябрь
#туризм #Египет
5
Полетят ли самолеты из Липецка в Египет? Первые рейсы запланированы на сентябрь

сегодня, 11:36

Общество
Знаменитый паровоз отправят на реставрацию
#паровоз #Лев Толстой #памятник
5
Знаменитый паровоз отправят на реставрацию

сегодня, 11:16

Общество
Липчане отравились шаурмой в закусочной
#отравление #шаурма #штраф
20
Липчане отравились шаурмой в закусочной

сегодня, 10:48

Общество
Грязинцы жалуются на нашествие гусениц
#растения #гусеницы
5
Грязинцы жалуются на нашествие гусениц

сегодня, 10:44

Общество