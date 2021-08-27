Михаил Тарасенко: «Расходы на образование будут увеличиваться – это естественно для великой страны»

Депутат Государственной Думы принял участие в традиционной августовской педагогической конференции и рассказал о позитивных переменах, которые ожидают сферу образования.

В преддверии Дня знаний – 1 сентября – в Липецке чествовали лучших педагогов. Торжественное мероприятие состоялось во время традиционной августовской конференции, которая проходила в многопрофильной полилингвальной школе №34 «Global» на улице Минской.Учителей поздравил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.«Сегодня все прекрасно понимают, что педагоги своим ежедневным трудом создают будущее России. При этом финансирование сферы образования составляет 3,7% от ВВП. Расходы на образование будут увеличиваться – это естественно для великой страны, - отметил, обращаясь к педагогам, Михаил Тарасенко. – В прошлом году принят федеральный закон №362, в соответствии с которым Правительство получило право определять структуру заработной платы бюджетников, в том числе и педагогов. Будет расти постоянная часть зарплаты, а конкретизация произойдёт после экспериментальной отработки возможных вариантов. Пандемия коронавируса немного приостановила этот процесс, но могу вас заверить, что позитивные изменения не за горами».