сегодня, 12:09
Главврачам будут срезать премии из-за жалоб липчан
Управление здравоохранения выпустило приказ, регламентирующий премирование руководителей лечебных учреждений. Бонусы будут зависеть от многих факторов — от зарплат сотрудников до жалоб пациентов.
В обновленном приказе подробно расписано, от чего будут зависеть премии руководителям учреждений здравоохранения. В списке — множество критериев по показателям эффективности 64 государственных медицинский организаций. Если учреждение не будет до них дотягивать, то премии главным врачам будут сокращены.
В качестве критериев выделили полноту использования выделенных учреждению средств, выполнение целевого уровня зарплат сотрудников, удовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг, численность фактического штата врачей, медработников, аттестованность всего персонала, доля состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями, доля одногодичной летальности больных раком, доля прошедших плановый осмотр онкобольных, выполнение плана мероприятий по снижению смертности, охват работников вакцинацией от COVID-19, полнота работы с электронным документооборотом, укомплектованность персоналом.
Если по этим показателям учреждение не будет дотягивать до положенных норм, то премии руководству медорганизации могут снизить. Но не более, чем на 30%, так как большее снижение противоречит региональному постановлению о компенсационных выплатах руководителям учреждений.
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