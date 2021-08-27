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Главврачам будут срезать премии из-за жалоб липчан

13 1771
#премия #жалоба #медицина
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Главврачам будут срезать премии из-за жалоб липчан

Управление здравоохранения выпустило приказ, регламентирующий премирование руководителей лечебных учреждений. Бонусы будут зависеть от многих факторов — от зарплат сотрудников до жалоб пациентов.

Региональное управление здравоохранения накануне выпустило приказ «О показателях эффективности деятельности подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области учреждений и их руководителей и признании утратившими силу некоторых приказов управления здравоохранения Липецкой области».

В обновленном приказе подробно расписано, от чего будут зависеть премии руководителям учреждений здравоохранения. В списке — множество критериев по показателям эффективности 64 государственных медицинский организаций. Если учреждение не будет до них дотягивать, то премии главным врачам будут сокращены.

В качестве критериев выделили полноту использования выделенных учреждению средств, выполнение целевого уровня зарплат сотрудников, удовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг, численность фактического штата врачей, медработников, аттестованность всего персонала, доля состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями, доля одногодичной летальности больных раком, доля прошедших плановый осмотр онкобольных, выполнение плана мероприятий по снижению смертности, охват работников вакцинацией от COVID-19, полнота работы с электронным документооборотом, укомплектованность персоналом.

Если по этим показателям учреждение не будет дотягивать до положенных норм, то премии руководству медорганизации могут снизить. Но не более, чем на 30%, так как большее снижение противоречит региональному постановлению о компенсационных выплатах руководителям учреждений.
13 1771
#премия #жалоба #медицина
1

Комментарии (13)

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Главврач

3 минуты назад
Главврач свой кусок, свои деньги, получит полюбому. За счет других врачей, рангом пониже.
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Мимоходом

4 минуты назад
А кто их проверит, жалобы то?
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Igor

5 минут назад
А вы, пользователи медицинских УСЛУГ (жуткий по сути смысл: обслужите меня) догадываетесь, что такими темпами не будет хватать не только врачей, мед.сестер и санитарок (вообще скоро не будет!), но и главных врачей. Не забыли 1937 год и Дело врачей 1953 года!
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я

6 минут назад
Поддерживаю ну да, вообще зачем держать орду в управлении, раскидали эти деньги на врачей, глядишь у них и зарплаты в реальности выросли, а не по статистике. Да может и врачей побольше стало бы. Недовольных полно, а что один врач сделает если он должен принимать 5 человек за смену, а принимает 50 из-за нехватки врачей. Жалуйся не жалуйся а врачей больше не станет и последние разбегутся. А многие жалобщики этого не понимают. каждый бы за себя посмотрел.
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Ну да

15 минут назад
А кто будет срезать премии самому управлению здравоохранения, ведь недовольных работой врачей действительно много, а кто должен отвечать за их работу по области в целом? Только управление здравоохранения.
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Сайвер

23 минуты назад
Липчанин, 100% попадание
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Блин горелый

31 минуту назад
Липчанин, чиновников не трогайте, их не для решения проблем граждан поставили, а для получения стабильного дохода. Вот всех остальных можно наказывать!
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Коммунист

37 минут назад
Липчанин, приход- у наркоманов. У них доход.
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Липчанин

42 минуты назад
Главврачам, директорам школ и садиков, руководителям подразделений администрации и главам области и города. Снижать надо всем за жалобы, обоснованные и адекватные. Все эти руководители - слуги народа, менеджеры от народа. Какая отдача, таков и приход. Практику расширить надо!
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Михаил

47 минут назад
Памятник за такое решение ставить надо, если решад медицина через год изм. В лучшую сторону.
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