69-летний липчанин зарезал жену, а потом попытался покончить с сбой

Ночью 25 августа пьяный 69-летний житель Липецка во время ссоры с женой ударил ее ножом в шею. После этого он попытался свести счеты с жизнью. В квартире в это время находился сын супругов, он прибежал на крики матери и вызвал скорую помощь. Однако женщина умерла от потери крови.



Сегодня следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



«В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие убийства», - сообщили в пресс-службе Следственного управления.





