Происшествия

сегодня, 11:56

69-летний липчанин зарезал жену, а потом попытался покончить с сбой

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#убийство
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69-летний липчанин зарезал жену, а потом попытался покончить с сбой
Ночью 25 августа пьяный 69-летний житель Липецка во время ссоры с женой ударил ее ножом в шею. После этого он попытался свести счеты с жизнью. В квартире в это время находился сын супругов, он прибежал на крики матери и вызвал скорую помощь. Однако женщина умерла от потери крови.

Сегодня следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие убийства», - сообщили в пресс-службе Следственного управления.


7 2448
#убийство
2

Комментарии (7)

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Коммунист

31 минуту назад
Нонка, кто о чём, а вшивый о бане)))
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Петруся

34 минуты назад
ну, почему под шконкой? За мокруху туда не загоняют. Убил и убил, это его личное дело.
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Нонка

35 минут назад
Ну и семейка!Мужики как только проживают мужскую силу -ум их покидает Причём каждого
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Игорь

46 минут назад
Сенсей, Что есть то есть
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Коммунист

59 минут назад
Как же он мог? Наверно и коммунистом был когда-то?
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ну

сегодня, 12:41
достойно под шконкой старость проведет
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Сенсей

сегодня, 12:16
Алкашка не наркотик, ага. Сколько смертей от синявы... С травы никто ни кого не убивает.
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