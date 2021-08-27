Коронавирус

сегодня, 11:06

За сутки в Липецкой области выявили 217 случаев COVID-19, десять человек умерли

5 417
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 217 случаев COVID-19, десять человек умерли

Для сравнения: 27 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 212 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 019 случаев COVID-19, выздоровели 39 309 человек, умерли 1 367 человек.

В России за сутки выявлены 19 509 случаев COVID-19, выздоровели 19 217 человек, умерли — 798 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 844 049 случаев COVID-19, выздоровели 6 112 035 человек, умер — 180 041 человек.
5 417
#коронавирус

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

3 минуты назад
Гость., у меня есть близкие родственники которые как раз умерли не от ковида, а от не профессионализма и разгельдяйства медработников
ответить

Гость.

27 минут назад
Липчанин, когда у вас близкий умрет от ковида, а ему напишут тромб или сердечная недостаточность, тогда посмотрим как вы будете сплетни собирать, вместо того , что бы на работе делом заниматься
ответить

Пока вы в маске

28 минут назад
Вот итог уколов странной жидкостью. На украине никто не колется, активно путешесивуют и никакой зоболеваемости. В среднем 500 чел в день и то в легкой форме. Делвем выводы.
ответить

Наталья

38 минут назад
Вот так и пишут заключения!!! У меня знакомый погиб в аварии,а написали заключение ковид!!! Им так выгодно,за ковид доплата большая!
ответить

Липчанин

42 минуты назад
Сегодня рассказывали на работе, человек умер от инсульта, а в заключение написали ковид. Родственники говорят, какой ковид у умершего ни температуры, ни кашля. Медики сказали, что им лучше известно
ответить

Еще в рубрике

В больницах от COVID-19 лечатся 730 жителей Липецкой области
#коронавирус
9
В больницах от COVID-19 лечатся 730 жителей Липецкой области

вчера, 17:20

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли
#коронавирус
20
За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли

вчера, 11:59

Коронавирус
Пяти предпринимателям грозит штраф до 300 000 рублей за нарушение антиковидных требований
#коронавирус #масочный режим
22
Пяти предпринимателям грозит штраф до 300 000 рублей за нарушение антиковидных требований

25.08.2021 17:22

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, десять человек умерли
#коронавирус
28
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, десять человек умерли

25.08.2021 11:33

Коронавирус
В Липецке за сутки выявили 157 случаев COVID-19
#коронавирус
9
В Липецке за сутки выявили 157 случаев COVID-19

24.08.2021 14:44

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли
#коронавирус
19
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли

24.08.2021 11:34

Коронавирус