Коронавирус
сегодня, 11:06
За сутки в Липецкой области выявили 217 случаев COVID-19, десять человек умерли
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Для сравнения: 27 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 212 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 019 случаев COVID-19, выздоровели 39 309 человек, умерли 1 367 человек.
В России за сутки выявлены 19 509 случаев COVID-19, выздоровели 19 217 человек, умерли — 798 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 844 049 случаев COVID-19, выздоровели 6 112 035 человек, умер — 180 041 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 019 случаев COVID-19, выздоровели 39 309 человек, умерли 1 367 человек.
В России за сутки выявлены 19 509 случаев COVID-19, выздоровели 19 217 человек, умерли — 798 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 844 049 случаев COVID-19, выздоровели 6 112 035 человек, умер — 180 041 человек.
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Липчанин
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Липчанин