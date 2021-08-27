Женщина пробила голову мужа тарелкой

Буйной супруге пришлось предстать перед судом.

В полдень 9 марта 2021 года в доме супружеской пары в одной из деревень Становлянскго района собралась компания. Все выпивали. Ближе к вечеру среди дружеского застолья произошла семейная ссора. Пьяные супруги в присутствии приятелей выясняли отношения из-за ревности. Муж приревновал свою жену к общему знакомому, их гостю, который периодически жил в доме пары, так как раньше встречался с женщиной.



Из-за ревности к бывшему муж начал кричать на супругу матом. Женщина не полезла за словом в карман. Она схватила со стола керамическую тарелку и разбила ее об голову мужа. Окровавленного мужчину с «банкета» забрали медики. Его госпитализировали. Травмы, полученные пострадавшим, оценили как причинившие легкий вред здоровью. На женщину завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.



При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимой. Было выяснено, что женщина состоит на учете у психиатра и нарколога, растит малолетнего ребенка.



Мировой судья Становлянского участка наказал женщину 360 часами обязательных работ.

