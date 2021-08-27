Общество

29 минут назад

Женщина пробила голову мужа тарелкой

4 734
#драка #ссора #ревность
1
Женщина пробила голову мужа тарелкой

Буйной супруге пришлось предстать перед судом.

В полдень 9 марта 2021 года в доме супружеской пары в одной из деревень Становлянскго района собралась компания. Все выпивали. Ближе к вечеру среди дружеского застолья произошла семейная ссора. Пьяные супруги в присутствии приятелей выясняли отношения из-за ревности. Муж приревновал свою жену к общему знакомому, их гостю, который периодически жил в доме пары, так как раньше встречался с женщиной.

Из-за ревности к бывшему муж начал кричать на супругу матом. Женщина не полезла за словом в карман. Она схватила со стола керамическую тарелку и разбила ее об голову мужа. Окровавленного мужчину с «банкета» забрали медики. Его госпитализировали. Травмы, полученные пострадавшим, оценили как причинившие легкий вред здоровью. На женщину завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимой. Было выяснено, что женщина состоит на учете у психиатра и нарколога, растит малолетнего ребенка.

Мировой судья Становлянского участка наказал женщину 360 часами обязательных работ.
4 734
#драка #ссора #ревность
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Капиталист

5 минут назад
Борцы против коррупции. Они все такие
ответить

Коммунист

10 минут назад
Настоящие скрепоносцы!
ответить

Маргарита Пална

18 минут назад
Высокие отношения!
ответить

В.В.

18 минут назад
Слава Богу тарелка ей под руку попалась, а не нож... Такие посиделки часто поножовщиной заканчиваются...
ответить

Еще в рубрике

Победитель торгов на вертолёт Михаила Захарова отказался его забирать
#вертолёт #банкротство #Михаил Захаров
3
Победитель торгов на вертолёт Михаила Захарова отказался его забирать

52 минуты назад

Общество
Более тысячи православных верующих пришли в Задонск
#Задонск #православие
16
Более тысячи православных верующих пришли в Задонск

сегодня, 08:36

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного»
#фонтан
90
Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного»

вчера, 20:45

Общество
Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши
#вечЁрка #раскоп #депутаты
6
Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши

вчера, 20:21

Общество
Росстат: в Липецкой области на 100 мест в детских садах претендуют 107 дошколят
#детские сады
2
Росстат: в Липецкой области на 100 мест в детских садах претендуют 107 дошколят

вчера, 16:15

Общество