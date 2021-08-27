Происшествия

54 минуты назад

Момент падения машины в коммунальную яму попал на запись камеры видеонаблюдения

6 1791
#ДТП #ЖКХ
3

Необычное ДТП случилось напротив дома №55 по улице Депутатской.

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Напомним, 25 августа в Липецке напротив дома №55 по улице Депутатской автомобиль провалился в коммунальные раскопки.

На улице Депутатской ведутся работы по реконструкции тепловой сети, и раскопки были огорожены липецким филиалом ПАО «Квадра» согласно правилам.

Момент падения автомобиля в яму запечатлела камера видеонаблюдения. Судя по ролику, за рулём машины никого не было - автомобиль сам покатился в яму с места парковки рядом с участком проведения работ.
6 1791
#ДТП #ЖКХ
3

Комментарии (6)

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водитель со стажем.....

32 минуты назад
Дайте посмотреть на лицо этого водятла!
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Мимоходом

39 минут назад
Бывает. Обычное раздолбайство, забыл на ручник поставить.
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valerafromsplus

42 минуты назад
Вперёд, только вперёд! В светлое будущее! :)
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Эксперт.

43 минуты назад
Водила пусть телефон выкинет в эту яму. На момент падения водителя небыло? Он просто боялся вылезти из машины а то бы она перевесил и свалилась дальше. Там нет уклон чтоб она каталась.
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==========

46 минут назад
рукоблудие за рулем, не к чему хорошему не приводит
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Коммунист

47 минут назад
Да уж. А вот при советской власти такого не было!
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