Происшествия
54 минуты назад
Момент падения машины в коммунальную яму попал на запись камеры видеонаблюдения
Необычное ДТП случилось напротив дома №55 по улице Депутатской.
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Напомним, 25 августа в Липецке напротив дома №55 по улице Депутатской автомобиль провалился в коммунальные раскопки.
На улице Депутатской ведутся работы по реконструкции тепловой сети, и раскопки были огорожены липецким филиалом ПАО «Квадра» согласно правилам.
Момент падения автомобиля в яму запечатлела камера видеонаблюдения. Судя по ролику, за рулём машины никого не было - автомобиль сам покатился в яму с места парковки рядом с участком проведения работ.
На улице Депутатской ведутся работы по реконструкции тепловой сети, и раскопки были огорожены липецким филиалом ПАО «Квадра» согласно правилам.
Момент падения автомобиля в яму запечатлела камера видеонаблюдения. Судя по ролику, за рулём машины никого не было - автомобиль сам покатился в яму с места парковки рядом с участком проведения работ.
водитель со стажем.....
Мимоходом
valerafromsplus
Эксперт.
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Коммунист