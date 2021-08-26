Коронавирус

38 минут назад

В больницах от COVID-19 лечатся 730 жителей Липецкой области

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#коронавирус
В больницах от COVID-19 лечатся 730 жителей Липецкой области

 Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 45 802 случая новой коронавирусной инфекции, 39 097 человек выздоровели, в том числе 212 за последние сутки, 5 333 — лечатся, 1 372 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 357 человек.

В больницах сегодня находятся 730 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 603 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 216 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место у Липецка — 128 случаев, второе у Ельца — 32, третье у Усманского района — 12. В Лебедянском и Хлевенском районах — по 10, в Задонском районе — 7, в Воловском районе — 6, в Измалковском и Становлянском районах — по 3, в Елецком районе — 2, в Добровском, Липецком и Тербунском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Юрий грязи

6 минут назад
А вгрязях на сегодня наверное по умнели.
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