В Липецке ищут предполагаемого угонщика велосипеда

Дорогой велосипед пропал с лестничной площадки.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин, у которого 13 августа пропал велосипед. Велосипед исчез с лестничной площадки в микрорайоне Елецкий в доме №5 на улице Хренникова. На момент пропажи двухколёсный транспорт был не пристёгнут.



На площадке в подъезде стояли сразу пять велосипедов, но пропал только один, как уверяет собственник — выбрали самый дорогой, он стоит около 30 тысяч рублей.



Владелец велосипеда с помощью камер видеонаблюдения отследил часть маршрута велосипеда — до заправки у «Ривьеры». На камеры попал едущий на на пропавшем велосипеде худой седовласый мужчина. Потерпевший просит откликнуться возможных очевидцев и тех, кто узнал мужчину, и сообщить об этом в полицию или самому собственнику по телефону 8-951-302-89-51.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по заявлению владельца велосипеда сейчас проводит отдел полиции №2.



- Отдел полиции №2 проводит проверку по данному факту, устанавливает местонахождение и личность угонщика, - отметили в пресс-службе.