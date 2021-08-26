Происшествия

48 минут назад

В Липецке ищут предполагаемого угонщика велосипеда

9 560
#угон #кража
1
В Липецке ищут предполагаемого угонщика велосипеда

Дорогой велосипед пропал с лестничной площадки.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин, у которого 13 августа пропал велосипед. Велосипед исчез с лестничной площадки в микрорайоне Елецкий в доме №5 на улице Хренникова. На момент пропажи двухколёсный транспорт был не пристёгнут.

На площадке в подъезде стояли сразу пять велосипедов, но пропал только один, как уверяет собственник — выбрали самый дорогой, он стоит около 30 тысяч рублей.

Владелец велосипеда с помощью камер видеонаблюдения отследил часть маршрута велосипеда — до заправки у «Ривьеры». На камеры попал едущий на на пропавшем велосипеде худой седовласый мужчина. Потерпевший просит откликнуться возможных очевидцев и тех, кто узнал мужчину, и сообщить об этом в полицию или самому собственнику по телефону 8-951-302-89-51.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по заявлению владельца велосипеда сейчас проводит отдел полиции №2.

- Отдел полиции №2 проводит проверку по данному факту, устанавливает местонахождение и личность угонщика, - отметили в пресс-службе.
9 560
#угон #кража
1

Комментарии (9)

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Я

9 минут назад
а че вы тогда морду закрасили, как его узнать?
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Джон Ленин

16 минут назад
А видео почему не показали? Седовласый оказался депутатом или прокурором?
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Интерсно

19 минут назад
кто этому чуваку дал доступ к видеокамерам?
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Очень смешно

20 минут назад
Выложить фото с просьбой найти вора и заретушировать ему лицо
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111

29 минут назад
веб камеры такая полезная штука количество полицейских нужно сократить а веб камер увеличить в городе
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следствие ведут Колобки

31 минуту назад
А как он понял и выбрал из всех стоящих в подъезде велосипедов , что этот самый дорогой?! На нём что, ценник, что ли, весел!?!
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Честный налогоплатильщик

37 минут назад
Ищем мужика с квадратом на лице
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кушать хочется всегда

38 минут назад
Видать , тоже сильно есть хочется , поэтому угнал , чтобы продать за 2 штуки...
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АА

42 минуты назад
ЛИЦО ЗАЧЕМ ЗАКРЫЛИ? МОЖЕТ КТО И УЗНАЛ БЫ
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