Происшествия

9 минут назад

На дороге Липецк-Данков перевернулся грузовик

133
#ДТП
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ДТП произошло в Новой Деревне.

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Сегодня около 14:30 в Новой Деревне Липецкого района на улице Центральной произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, на дороге Липецк-Данков столкнулись «Митсубиси-Лансер» под управлением 20-летнего водителя и автомобиль «Газель», за рулём которого был 29-летний мужчина. После удара «Газель» завалилась на бок.

По предварительным данным, машины двигались в попутном направлении, а ДТП произошло из-за несоблюдения бокового интервала и дистанции.

Машины получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.
133
#ДТП
1

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