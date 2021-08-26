Росстат: в Липецкой области на 100 мест в детских садах претендуют 107 дошколят

Детские сады и другие учреждения дошкольного образования в Липецкой области в прошлом году посещали 52 883 ребенка, из которых 25 543 человека – это девочки, сообщает Росстат в исследовании дошкольного образования в 2020 году.

Так, непосредственно в дошкольных учреждениях (детских садах) воспитывались 45 555 маленьких жителей области, остальные посещали филиалы дошкольных учреждений, дошкольные группы общеобразовательных учреждений и организаций, образовательные группы при учреждениях дополнительного образования. Четыре пятых воспитанников, или 41 194 дошкольника – жители городской местности, в селах и деревнях в детских садах занимались 11 689 детей.



Больше всего дошкольников оказалось в возрасте 5 лет – почти 12 тысяч человек, шестилеток было 10,8 тысячи, четырехлетних воспитанников – чуть менее 11,5 тысячи. Малышам двух лет смогли предоставить около 7,5 тысячи мест, трехлетних было больше – 9,5 тысячи. Почти 1,2 тысячи маленьких липчан оставались в дошкольных учреждениях после семилетнего возраста, отмечает Росстат.



Воспитанием дошкольников занимались 5 121 педагог, из которых 197 были в возрасте до 25 лет, а 109 – старше 65 лет.



Всего в Липецкой области в 2020 году на 100 мест приходилось 107 воспитанников, при том дефицит отмечался в городских детских садах, где на 100 мест претендовали 116 дошкольников. В сельской местности была обратная ситуация: на 100 мест приходилось всего 85 детей. Такая же тенденция характерна в целом для России – при количестве 102 дошкольника на 100 мест в городах на такое количество мест претендовали 106 малышей, в сельской местности – 87.

