Общество

41 минуту назад

Купальный сезон в Липецке завершится 1 сентября

1 305
#пляж
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Купальный сезон в Липецке завершится 1 сентября

С наступлением осени спасатели на пляжах дежурить не будут.

1 сентября на официальных пляжах города – Сокольском, Центральном, Новолипецком и Тракторозаводском, в зоне отдыха на набережной уже не будут дежурить профессиональные областные спасатели, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. За сезон спасатели оказали помощь почти 40 липчанам – не рассчитавшим силы, запутавшимся в водорослях, оказавшимся в воде рядом с перевернувшейся лодкой. Закончит работу и спасательный пост на Силикатных озёрах. 

- Пока позволяла погода, отдыхающих на пляжах немало было и во второй половине августа. Однако прошедшие в ночь на 26 августа дожди остудили не только воздух, но и воду. Сегодня она ещё держится в пределах +22 градусов, однако постепенное понижение температуры неминуемо. Отчаянным смельчакам надо учитывать это обстоятельство и не испытывать судьбу, особенно с наступлением осени, когда на берегу за происшествиями на воде не будут зорко следить спасатели, - уточнили в мэрии.

С начала лета в реке Воронеж, на Силикатных озёрах, прудах в разных районах города, утонули 15 человек, трое из них – несовершеннолетние.

Напомним, в Ельце купальный сезон решили закончить завтра, 27 августа.
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#пляж
1

Комментарии (1)

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по сей день купаюсь

32 минуты назад
Он должен был ещё закончитьтся 2 августа... Ну, ничего страшного! Лучше поздно, чем никогда.
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