Купальный сезон в Липецке завершится 1 сентября

С наступлением осени спасатели на пляжах дежурить не будут.

1 сентября на официальных пляжах города – Сокольском, Центральном, Новолипецком и Тракторозаводском, в зоне отдыха на набережной уже не будут дежурить профессиональные областные спасатели, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. За сезон спасатели оказали помощь почти 40 липчанам – не рассчитавшим силы, запутавшимся в водорослях, оказавшимся в воде рядом с перевернувшейся лодкой. Закончит работу и спасательный пост на Силикатных озёрах.



- Пока позволяла погода, отдыхающих на пляжах немало было и во второй половине августа. Однако прошедшие в ночь на 26 августа дожди остудили не только воздух, но и воду. Сегодня она ещё держится в пределах +22 градусов, однако постепенное понижение температуры неминуемо. Отчаянным смельчакам надо учитывать это обстоятельство и не испытывать судьбу, особенно с наступлением осени, когда на берегу за происшествиями на воде не будут зорко следить спасатели, - уточнили в мэрии.



С начала лета в реке Воронеж, на Силикатных озёрах, прудах в разных районах города, утонули 15 человек, трое из них – несовершеннолетние.



Напомним, в Ельце купальный сезон решили закончить завтра, 27 августа.