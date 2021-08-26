По Липецку средь бела дня бегал кабан

Кабан пугал прохожих на улице Сурикова.

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Сегодня в Липецке в районе Сокола бегал кабан. Как сообщила GOROD48 автор видео Екатерина Сушкова, кабан был замечен в 13:40 на улице Сурикова.



- Кабан бегал по улице, люди на остановку не могли пройти, - рассказала Екатерина Сушкова. - Я была с маленьким ребёнком, который испугался кабана, поэтому я быстро ушла оттуда, как только меня буквально «спасли» от кабана мужчины. Мне пришлось прятаться от животного в кустах! Мужчины, которые бежали от кабана, сказали, что он дикий.