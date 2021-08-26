Общество
сегодня, 15:25
По Липецку средь бела дня бегал кабан
Кабан пугал прохожих на улице Сурикова.
Загрузка плеера
Сегодня в Липецке в районе Сокола бегал кабан. Как сообщила GOROD48 автор видео Екатерина Сушкова, кабан был замечен в 13:40 на улице Сурикова.
- Кабан бегал по улице, люди на остановку не могли пройти, - рассказала Екатерина Сушкова. - Я была с маленьким ребёнком, который испугался кабана, поэтому я быстро ушла оттуда, как только меня буквально «спасли» от кабана мужчины. Мне пришлось прятаться от животного в кустах! Мужчины, которые бежали от кабана, сказали, что он дикий.
- Кабан бегал по улице, люди на остановку не могли пройти, - рассказала Екатерина Сушкова. - Я была с маленьким ребёнком, который испугался кабана, поэтому я быстро ушла оттуда, как только меня буквально «спасли» от кабана мужчины. Мне пришлось прятаться от животного в кустах! Мужчины, которые бежали от кабана, сказали, что он дикий.
Комментарии (19)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
мутация
Пух
Гость
Кабан
Вооруженный гражданин
Мимоходом
Рок Злой
Тимон
НикНик
следствие ведут Колобки