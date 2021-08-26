Общество

сегодня, 15:25

По Липецку средь бела дня бегал кабан

19 2315
#кабан #животные
4

Кабан пугал прохожих на улице Сурикова.

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Сегодня в Липецке в районе Сокола бегал кабан. Как сообщила GOROD48 автор видео Екатерина Сушкова, кабан был замечен в 13:40 на улице Сурикова.

- Кабан бегал по улице, люди на остановку не могли пройти, - рассказала Екатерина Сушкова. - Я была с маленьким ребёнком, который испугался кабана, поэтому я быстро ушла оттуда, как только меня буквально «спасли» от кабана мужчины. Мне пришлось прятаться от животного в кустах! Мужчины, которые бежали от кабана, сказали, что он дикий.
19 2315
#кабан #животные
4

Комментарии (19)

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мутация

6 минут назад
это не кабан, а свинья, привитая от ковида
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Пух

8 минут назад
Пятачок! Тащи ружжо!
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Гость

8 минут назад
Нормальный домашний кабанчик. Весьма доброжелательный и жизнерадостный. А если бы пряталась мадам, то ей бы некогда было бы снимать видео
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Кабан

15 минут назад
не волнуйтесь я вас буду крышевать
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Вооруженный гражданин

16 минут назад
Да оружие просто надо запретить полностью как володя хочет, что бы охотников не было- тогда не только кабаны начнут бегать.
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Мимоходом

20 минут назад
хорошая свинка, а чем тебе видео не понравилось? Как-то компрометирует тебя наверное?
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Рок Злой

26 минут назад
Акуна Матата...
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Тимон

27 минут назад
Пумба! Дружище! Вот ты где!
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НикНик

28 минут назад
это не кабан дикий,а люди-дикари.Много вы вообще случаев слышали,чтоб кабан на человека напал?Это же абсолютно мирное,не хищное животное.Бегает вон,хвостиком виляет,в грязи любит поваляться. Совсем со своими фобиями сдурели.Если в полицию позвонили-то те сразу его пристрелят,живодёры.Жалко животинку.Я в лесу гигантического секача встречал нос к носу,аж подабос..испугался от неожиданности.Но и секач испугался пуще моего убежал напролом через чащу,хотя он раза в три больше меня был. Эдак кто-то может и корову испугается,тоже перестрелять всех? Даже волки на человека никогда не нападут,но,когда к нам из тамбовского лесничества одиночка какой забредёт-сразу всех охотников подряжают-срочно пристрелить! Вот реально-совсем одичали в своих каменных джунглях.
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следствие ведут Колобки

29 минут назад
Странный какой-то заголовок статьи... Написано , что кабан бегал средь бела дня по Липецку , а он отличился только на Сурикова в районе Сокола...
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