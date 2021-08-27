Доброе утро, Липецк!

Александр из Липецка делится своим рецептом любимого многими угощения.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.