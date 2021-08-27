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Доброе утро, Липецк!
На календаре пятница, а на горизонте — выходные. Сегодня в Липецке будет работать овощная ярмарка. Всех желающих ждут на бесплатную экскурсию. В пятницу и субботу пройдет онлайн-фестиваль бардовской песни. В воскресенье можно посмотреть кино под открытым небом.
В Липецке в пятницу прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура днем будет от +27 до +29 градусов. Погода в выходные особо не изменится.
День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.
Дороги
В ближайших планах дорожников – ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в микрорайонах ЛТЗ и НЛМК.
Прививка на шоппинге
В пятницу и субботу в Липецке будут работать три мобильных центра вакцинации.
Овощная ярмарка
27 августа на площадке перед ДК «Городской» будет работать овощная ярмарка. Покупателей ждут с 08:00 до 18:00.
Бесплатная экскурсия
Сегодня в 15:00 и 18:00 все желающие могут сыграть партию в крокет. Площадка развернётся в районе путевого дворца Петра I. Кроме того, от домика Петра в 17:00 начнется бесплатная экскурсия по петровским местам в исторической части Нижнего парка. Запись по телефону 37 13 55.
Онлайн-фестиваль
Традиционный международный фестиваль авторской песни «Северная бухта», который ежегодно проводится в районе Силикатных озёр, в этом году пройдёт в онлайн-формате. Фестиваль стартует 27 августа. В 19:00 в соцсетях будет опубликован концерт гостей фестиваля. 28 августа в 15.00 зрителям представят детскую развлекательную программу, в тот же день зрители увидят лучшие номера на гала-концерте.
Мастера точного удара
28 и 29 августа в Липецке пройдет региональное первенство по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Предварительные игры начнутся 28 августа в 11:00. Финал первенства пройдет 29 августа с 12:00. К участию допускаются спортсмены 2011 года рождения и старше, имеющие не ниже третьего юношеского разряда.
Импров-концерт
28 августа в 18:00 в научной библиотеке состоится «Импров-концерт» (18+). Участники школы комедийной импровизации под руководством Николая Щербакова снова выступят перед зрителями. Никаких подготовленных сценариев — только момент, сцена и воображение. Вход свободный.
Чемпионат по чтению
29 августа в главной городской библиотеке (Циолковского, 27) подведут итоги третьего Чемпионат читающих детей. В литературном соревновании приняли участие более 700 детей, но победителями станут только 32 человека. Победителей выбирают среди тех, кто прочитал наибольшее количество книг. Имена самых активных читателей огласят на торжественном подведении итогов чемпионата.
Офлайн-вечер
Вечером в воскресенье, 29 августа, артисты ждут зрителей на площадке перед областным ДК. Помимо выступлений в программе просмотр кино.
Animal planet.
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