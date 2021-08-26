Погода в Липецке

57 минут назад

В Липецкой области сухо и до +30

3 309
#жара
В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов. 

День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.  
3 309
#жара

Комментарии (3)

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А по факту

17 минут назад
Всё наоборот: сыро и прохладно
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Василий

18 минут назад
Езжай на Север если тебе Лето надоело
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Максим К

44 минуты назад
Когда же уже наступит осень, дожди, морозы?! Надоела эта уже жара и лето тоже!!
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