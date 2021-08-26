57 минут назад
В Липецкой области сухо и до +30
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.
День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.
А по факту
Василий
Максим К