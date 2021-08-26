Происшествия

сегодня, 15:00

Жительница Липецкой области перевела 500 000 рублей на 30 номеров мошенников

9 813
#мошенничество
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Жительница Липецкой области перевела 500 000 рублей на 30 номеров мошенников

Липчанка попалась на уловку злоумышленников.

В отделение полиции Ельца обратилась 23-летняя жительница села Измалково с заявлением о причинении ей материального ущерба в крупном размере. Девушка стала жертвой мошенников.

- Сотрудники полиции установили, что на абонентский номер потерпевшей поступали звонки с неизвестных номеров. Ответив на один из них, девушка услышала «сотрудника банка». Он сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на её имя. Затем он пояснил, что для отмены несанкционированной банковской операции женщине необходимо обратиться в банк и получить кредит в сумме 500 000 рублей, что она и сделала. После этого потерпевшая обналичила деньги и перевела их на 30 номеров телефонов по указанию лжесотрудника. Всё это время звонивший был на связи с заявительницей и у неё не возникло подозрения о том, что это могут быть мошенники. Поняла она это только после того, как перевела деньги и завершила разговор, - сообщают в полиции.

По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
9 813
#мошенничество
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Комментарии (9)

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Наталья

6 минут назад
Действительно, человек не одекватный!!! Почему банки дают кредиты таким образом.поосто кошмар!!!
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НикНик

21 минуту назад
Непонятно,почему банки умственно отсталым по пол-ляма выдают.Она же явно невменяемая.Ладно ещё старики просто данные свои мошенникам сливают,а те сами кредиты берут.Но эта же сама взяла кредит,ОБНАЛИЧИЛА и на 30 номеров перевела.Это же просто клиника какая-то!
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МестныйЯ

36 минут назад
Таких жизнь не учит, т.к. ума нет от слова "вообще". Через полгода рекомендую "сотрудникам банка" повторить звонок.
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Коммунист

37 минут назад
ГГГоре то какое! ГГГаля, дай ГГорилки!
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Мимоходом

46 минут назад
Для отмены банковской операции надо взять кредит?!!! Ну это вообще на неисправимых лохов рассчитано.
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Да уж...

сегодня, 15:25
Стариков разводят,можно понять,старенькие неграмотные. Хотя,о чем я. Нынешнее поколение,зачастую- поколение одной кнопки. Весь кругозор познания и саморазвития-это соц.сети.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

сегодня, 15:24
23 года, а уже деменция...
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Максик

сегодня, 15:19
Молодец! Пусть и дальше переводит!! Мошенники будут только рады!!!!!
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Манагер

сегодня, 15:17
Это как же ее торкнуло!? Видать по пьяни ее подцепили на крючок.
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