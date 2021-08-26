Жительница Липецкой области перевела 500 000 рублей на 30 номеров мошенников

Липчанка попалась на уловку злоумышленников.

В отделение полиции Ельца обратилась 23-летняя жительница села Измалково с заявлением о причинении ей материального ущерба в крупном размере. Девушка стала жертвой мошенников.

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- Сотрудники полиции установили, что на абонентский номер потерпевшей поступали звонки с неизвестных номеров. Ответив на один из них, девушка услышала «сотрудника банка». Он сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на её имя. Затем он пояснил, что для отмены несанкционированной банковской операции женщине необходимо обратиться в банк и получить кредит в сумме 500 000 рублей, что она и сделала. После этого потерпевшая обналичила деньги и перевела их на 30 номеров телефонов по указанию лжесотрудника. Всё это время звонивший был на связи с заявительницей и у неё не возникло подозрения о том, что это могут быть мошенники. Поняла она это только после того, как перевела деньги и завершила разговор, - сообщают в полиции.

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По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».