В Липецкой области СК расследует случай смерти новорожденного ребенка

Девочка умерла несколько месяцев назад. СК возбудил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в регионе возбуждены два уголовных дела, связанных с вопросами качества оказанной медицинской помощи.



У жительницы Долгоруковского района весной умерла новорожденная дочь. Девочке было всего 10 дней. По заявлению женщины следственным отделом по Правобережному округу Липецка регионального СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.



Ещё одно уголовное дело — по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья возбуждено следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка по жалобе липчанки на недостаточное обследование во время беременности и оказание ей не в полном объеме медицинской помощи при родах. В этом случае ребёнок так и не успел появиться на свет — плод погиб в утробе матери.



- Назначено проведение комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, допрошен персонал медучреждения, изъята интересующая следствие медицинская документация, в региональном управлении здравоохранения истребованы результаты служебной проверки, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.