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В Липецкой области СК расследует случай смерти новорожденного ребенка

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#роды #медицина
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В Липецкой области СК расследует случай смерти новорожденного ребенка

Девочка умерла несколько месяцев назад. СК возбудил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в регионе возбуждены два уголовных дела, связанных с вопросами качества оказанной медицинской помощи.

У жительницы Долгоруковского района весной умерла новорожденная дочь. Девочке было всего 10 дней. По заявлению женщины следственным отделом по Правобережному округу Липецка регионального СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ещё одно уголовное дело — по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья возбуждено следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка по жалобе липчанки на недостаточное обследование во время беременности и оказание ей не в полном объеме медицинской помощи при родах. В этом случае ребёнок так и не успел появиться на свет — плод погиб в утробе матери.

- Назначено проведение комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, допрошен персонал медучреждения, изъята интересующая следствие медицинская документация, в региональном управлении здравоохранения истребованы результаты служебной проверки, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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#роды #медицина
3

Комментарии (2)

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Липчанин

2 минуты назад
Сам министр здравоохранения признал и зачвил, что около 70 тысяч человек ежегодно умирают(погибают) от не качественной и не профессиональной медицинской помощи. И в этом от части виноваты мы, надо настаивать в возбуждение уголовных дел, нельзя замолчивать преступления медиков и давать им уйти от ответственности
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Зося

34 минуты назад
Жалко мамочек. Врачи как всегда отмажутся.
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