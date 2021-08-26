НЛМК Live

28 минут назад

Юбилей «Россиянки» празднуют даже в небе

280
#«Россиянка»

Новолипецкий металлургический комбинат отмечет юбилей одной из самых современных и производительных доменных печей в мире. 

Знаменитой «Россиянке» в августе исполняется 10 лет. Это первая доменная печь, построенная на постсоветском пространстве. Она стала эталоном технических и экологических решений в отрасли. В проектировании, строительстве и поставке оборудования участвовало около 40 российских и 30 иностранных организаций.   

«Торжественный пуск «Россиянки» состоялся 30 августа 2011 года. Эта дата стала днем рождения доменной печи. В этом году лучшим сотрудникам НЛМК вручат благодарственные письма и памятные знаки - «10 лет доменной печи «Россиянка», которые были разработаны специально к юбилею. Ветеранам этого доменного участка направят поздравительные адреса, а в парке Металлургов откроется фотовыставка, посвященная истории доменной печи», - сообщили в ПАО «НЛМК».   

Юбилей «Россиянки» отпразднуют даже в небе. Липчане могут увидеть над городом большой городской воздушный шар с юбилейной символикой.  

В специальном разделе на корпоративном портале НЛМК сотрудники могут поздравить коллег с юбилеем, проверить свои знания о ДП «Россиянка», оставить фото и видеопоздравление, а также принять участие в семейном конкурсе рисунков «Доменная печь глазами детей».  

   
280
#«Россиянка»

Еще в рубрике

«Милосердие» поможет отремонтировать сельские медпункты
#благотворительность
«Милосердие» поможет отремонтировать сельские медпункты

32 минуты назад

НЛМК Live
Липецким девятиклассникам подарят дневники НЛМК
#дневники
Липецким девятиклассникам подарят дневники НЛМК

сегодня, 10:13

НЛМК Live
НЛМК начал применять мобильную систему пылеподавления
#экология
НЛМК начал применять мобильную систему пылеподавления

вчера, 13:04

НЛМК Live
«Стальное дерево» поможет юным мотобайкерам
#Стальное дерево #мотоспорт
«Стальное дерево» поможет юным мотобайкерам

вчера, 09:31

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей
#фонд «Милосердие» #хоккей
Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей

23.08.2021 12:52

НЛМК Live
Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта
#стартапы
Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта

19.08.2021 12:21

НЛМК Live