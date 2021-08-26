Елецкие дворы благоустроят по субсидиям

Определены проекты-победители.

Администрация Ельца объявила результаты конкурсного отбора проектов, предложенных территориальным общественным самоуправлением города. Победителями конкурсного отбора проектов на получение субсидии стали пять заявок.



- проект благоустройства территории ТОС «Коммунаров, 66» (ул. Коммунаров, д. 66) «Создание детской площадки», стоимость проекта – 953 760,00 рублей;



- проект благоустройства территории ТОС «Коммунаров, 127г» (ул. Коммунаров, д. 127г) «Создание детской площадки и многофункциональной спортивной площадки», стоимость проекта – 2 026 582,00 рублей;



- проект благоустройства территории ТОС «Вермишева 21» (ул. Вермишева, д. 21) «Создание детской площадки», стоимость проекта – 1 558 915,20 рублей;



- проект благоустройства территории ТОС «Юность» (ул. Вермишева, д. 19а) «Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории», стоимость проекта – 1 050 217,00 рублей;



- проект благоустройства территории ТОС «Пушкарская 1а» (ул. Пушкарская, д. 1а) «Создание детской площадки и благоустройство придомовой территории», стоимость проекта – 1 858 050,00 рублей.



- Были одобрены все пять заявок на субсидирование, так как они полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Планируется, что проекты будут реализованы в срок до октября 2022 года, - сообщили в администрации Ельца. - Жильцы домов должны будут вложить в благоустройство всего 6% от стоимости проектов, остальные средства поступят из бюджетов Ельца и администрации Липецкой области.