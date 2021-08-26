«Милосердие» поможет отремонтировать сельские медпункты

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», поможет отремонтировать здания фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных от регионального центра районах Липецкой области.

На первом этапе за счет средств фонда в помещениях семи медпунктов Воловского района демонтируют старые окна и вставят более 50 новых пластиковых. Аналогичные работы в рамках программы поддержки сельских поселений запланированы и в Тербунского районе.



Многие здания медпунктов в этих районах капитально не ремонтировалось уже много лет и поэтому старые окна были причиной постоянных сквозняков. Благодаря помощи фонда там «под ключ» вставят современные стеклопакеты, окна оборудуют удобными отливами и подоконниками. Все работы завершат в течение месяца.



Самые первые новые окна появились в фельдшерско-акушерских пунктах, которые расположены в деревнях Княжная и Самарино. Сразу после монтажа сами медики оценили комфорт обновленного помещения и искренне поблагодарили фонд «Милосердие» за заботу и поддержку.



«Мы постоянно помогаем сельским поселениям в решении их насущных проблем. - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. –Так, в прошлом году в селе Ильино Липецкого района помогли создать общественную зону отдыха на улице Логовой. В прошлом месяце направили средства на укрепление материальной базы детского сада в селе Хлевное. Неделю назад при поддержке программы «Стальное дерево» открыли обновленный пляж в селе Введенка. Эта работа будет продолжена, сейчас мы дополнительно прорабатываем программу замены окон в фельдшерско-акушерских пунктах, чтобы не оставить без внимания самые удаленные села региона».

