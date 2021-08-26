Липчанка пожаловалась на проглоченные банкоматом 5 000 рублей

Деньги ей вернули только после вторичного обращения в банк.

В минувшую субботу, 21 августа, липчанка Анна Куликова решила пополнить свой банковский счет двумя купюрами по 5 000 рублей. В 11 часов она положила одну банкноту в банкомат Сбера, расположенный у остановки «Площадь Победы» на улице Советской. Система зачислила вложение. А вот на вторую затянутую в купюроприемник банкноту банкомат не отреагировал. И не выдал Куликовой чек.- Вторую купюру банкомат забрал, но эти пять тысяч рублей на мой счет не попали. Я тут же попыталась связаться с колл-центром Сбера по телефонам, указанным на банкомате, но удалось мне это сделать только вечером. Оператор сказала, что приняла мою заявку. А на следующий день, 22 августа, мне пришел ответ, что у банка отсутствуют основания для возврата денег, - говорит липчанка.С Анной Куликовой мы встретились в центральном офисе Сбербанка на улице Первомайской, 2. Девушка решила обратить внимание на свою проблему еще раз, путем письменного обращения в банк. Заявление у нее приняли, пообещав ответить на него в течение нескольких дней.GOROD48 получил от пресс-службы банка следующий комментарий: «Ситуация, с которой столкнулся данный клиент, была полностью разрешена».И действительно, Анне Куликовой вернули ее деньги.