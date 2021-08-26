Общество

39 минут назад

Липчанка пожаловалась на проглоченные банкоматом 5 000 рублей

5 657
#общество
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Липчанка пожаловалась на проглоченные банкоматом 5 000 рублей

Деньги ей вернули только после вторичного обращения в банк.

В минувшую субботу, 21 августа, липчанка Анна Куликова решила пополнить свой банковский счет двумя купюрами по 5 000 рублей. В 11 часов она положила одну банкноту в банкомат Сбера, расположенный у остановки «Площадь Победы» на улице Советской. Система зачислила вложение. А вот на вторую затянутую в купюроприемник банкноту банкомат не отреагировал. И не выдал Куликовой чек.

- Вторую купюру банкомат забрал, но эти пять тысяч рублей на мой счет не попали. Я тут же попыталась связаться с колл-центром Сбера по телефонам, указанным на банкомате, но удалось мне это сделать только вечером. Оператор сказала, что приняла мою заявку. А на следующий день, 22 августа, мне пришел ответ, что у банка отсутствуют основания для возврата денег, - говорит липчанка.

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С Анной Куликовой мы встретились в центральном офисе Сбербанка на улице Первомайской, 2. Девушка решила обратить внимание на свою проблему еще раз, путем письменного обращения в банк. Заявление у нее приняли, пообещав ответить на него в течение нескольких дней.

GOROD48 получил от пресс-службы банка следующий комментарий: «Ситуация, с которой столкнулся данный клиент, была полностью разрешена».

И действительно, Анне Куликовой вернули ее деньги.
5 657
#общество
2

Комментарии (5)

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Я

22 минуты назад
Статья ни очем.
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Походу

24 минуты назад
фальшивку засунула
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Pavel

26 минут назад
Обычная история, важно сразу написать заявление. После пересчёта кассы в банкомате они разрешают вопрос. Была похожая ситуация только снятием в Открытии, снимал 4к долларов, банкомат шелестел деньгами, но ничего не выдал, а деньги со счета списались. После письменного обращения и 3х недель ожидания, деньги вернулись на счёт. Но было неприятно.
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налог ру

31 минуту назад
а были ли это трудовые доходы?
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аноним

33 минуты назад
Опять! Только и можете, что жаловаться!! Превратили Город48, в книгу жалоб!!! Стыдно мне за таких "людей", стыдно!!!!!
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