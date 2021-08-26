Бар оштрафовали за теплое пиво и сомнительную рыбу

Владелице бизнеса придется выплатить 20 000 рублей.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление прокурора Октябрьского района Липецка в адрес местной предпринимательницы. Женщину привлекли к административной ответственности по результатам прокурорской проверки.



Проверяющие посетили кафе-бар на улице Жуковского в сентябре 2020 года. При осмотре товаров они обнаружили нарушения. Так, гостям заведения предлагали купить рыбу неизвестного происхождения. В баре нашли 52 единицы сушеной рыбы без маркировки, с отсутствием данных о производителе, наименовании пищевой продукции, дате изготовления и сроке годности продукции, составе, условиях хранения, сведений о наличии в составе ГМО. Претензии оказались и к пиву: кеги с напитками хранили в помещении без контроля температурного режима. Факт совершения административного правонарушения подтвердили пояснения хозяйки бизнеса, акт проверки и снимки. Владелице кафе вменили ответственность по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов.



Суд признал женщину ответственной за нарушение и назначил ей штраф в 20 000 рублей.