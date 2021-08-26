Общество

сегодня, 12:13

Бар оштрафовали за теплое пиво и сомнительную рыбу

2 718
#штраф #торговля #кафе
Бар оштрафовали за теплое пиво и сомнительную рыбу

Владелице бизнеса придется выплатить 20 000 рублей.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление прокурора Октябрьского района Липецка в адрес местной предпринимательницы. Женщину привлекли к административной ответственности по результатам прокурорской проверки.

Проверяющие посетили кафе-бар на улице Жуковского в сентябре 2020 года. При осмотре товаров они обнаружили нарушения. Так, гостям заведения предлагали купить рыбу неизвестного происхождения. В баре нашли 52 единицы сушеной рыбы без маркировки, с отсутствием данных о производителе, наименовании пищевой продукции, дате изготовления и сроке годности продукции, составе, условиях хранения, сведений о наличии в составе ГМО. Претензии оказались и к пиву: кеги с напитками хранили в помещении без контроля температурного режима. Факт совершения административного правонарушения подтвердили пояснения хозяйки бизнеса, акт проверки и снимки. Владелице кафе вменили ответственность по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов.

Суд признал женщину ответственной за нарушение и назначил ей штраф в 20 000 рублей.
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#штраф #торговля #кафе

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Губит людей не пиво, губит людей вода))
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Трезвенник Язвенник

сегодня, 12:23
А когда начнут штрафовать вообще за пиво , в любом виде: холодном в горячем?! Надоели эти алкаши!!
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