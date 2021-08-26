Липецкий «Металлург» справился с командой второй лиги

В Ижевске билет на липецких кудесников мяча стоил 400 рублей.



Липецкий «Металлург» в нынешнем сезоне пока не хватает звезд с неба в ФНЛ, но удачно играет в Кубке России. Групповой этап кубка липчане тоже начали с победы, забив в Ижевске на один мяч больше местного «Зенита» - 2:1.Турнир в группах очень короток, ведь в них в один круг играют по одной команде Премьер-Лиги, ФНЛ и ФНЛ-2 (бывшего второго дивизиона), причём нижестоящие получают преимущество своего поля.Вчерашний соперник «сталеваров» мало того, что выступает во второй лиге, но и в ней умудряется демонстрировать удручающие результаты – 6 поражений в 6-ти матчах группы №4. Так что сомнений в исходе поединка было мало – настолько, что липецкие тренеры даже не взяли в Ижевск лидеров 36-летнего Романа Войделя и 34-летнего Александра Кутьина, дав ветеранам передышку перед важными играми чемпионата.В первом тайме моментов особо не было, хотя хозяева поля умудрились попасть в перекладину липецких ворот.Всё изменилось во втором тайме, в том числе – с помощью замен главного тренера нашей команды Сергея Машнина. Прибережённый специально для второй половины встречи основной игрок нашей команды Юрий Завезён добавил «Металлургу» скорости и «зенитчики» в ряде эпизодов просто перестали успевать за нашей командой.А тут еще благоприятно сошлись обстоятельства: на 48-й минуте после подачи углового игрок «Зенита» Ефим Шанин неуклюже сыграл рукой в своей штрафной площадке – пенальти и желтая карточка, которая у ижевчанина стала уже второй и автоматом переросла в удаление. Так «Зенит» за один-единственный эпизод получил разом весь букет наказаний.Полузащитник Денис Поярков с 11-метрового был точен – 1:0, что свело шансы хозяев на успех в этом матче почти к нулю.Дальнейшая логика игры была простой и понятной: «Зениту» ничего не оставалось, кроме как идти вперёд в меньшинстве, а липчане умело пользовались освободившимся впереди пространством. На 65-й минуте, перехватив в очередной раз мяч на своей половине поля, «сталевары» провели быструю атаку, и Руслан Шаповалов удвоил счёт – 2:0.В дальнейшем Машнин получил возможность спокойно проверить в деле ближайший резерв: вышедшие на замену форварды Илья Глебов и Степан Костюков имели по моменту, но не забили.Зато в компенсированное время мяч престижа провёл «Зенит». Помогло ему то «оружие», которое всегда является главной надеждой слабой команды против более сильной – стандартное положение. Штрафной на 90+3 минуте привел к тому, что несогласованно сыграли наши защитник Антон Белов и вратарь Александр Кобзев, и Кирилл Мырзаков головой протолкнул мяч в сетку.После матча главный тренер хозяев Вадим Хафизов посетовал, что эпизод с удалением и пенальти сломал игру его команде, а наставник липчан Сергей Машнин отметил, что наконец-то его команде удалось победить.Теперь в Кубке нас ждут еще два матча: 22 сентября в Ижевске «зенитчики» примут главного фаворита нашей группы – ЦСКА, а 27 или 28 октября (точная дата определится позже) состоится, пожалуй, решающая встреча в Липецке – «Металлург» против столичных армейцев.- Билеты мы планируем пустить в продажу, как обычно, за несколько дней до начала игры, - пояснили GOROD48 в ФК «Металлург», - Раньше не имеет смысла, ведь мы не знаем, какие санитарные ограничения будут действовать в Липецке в конце октября. Пока ничего не можем сказать и по стоимости.К слову, в Ижевске на матч с «Металлургом», как с клубом ФНЛ, стоили 400 рублей (в Липецке пройти на футбол можно за 200 рублей, когда пускают зрителей), а на игру с ЦСКА их цена будет доходить до 2-х тысяч рублей.В воскресенье, 29 августа, парням Сергея Машнина предстоит тяжелый матч в Москве с лидирующем в ФНЛ «Торпедо». Пока после 6-ти туров «красно-черные» занимают предпоследнюю 19=ю строчку в таблице, пропустили больше всех мячей в Лиге – 19 и выигрывали лишь в 1-м туре – полтора месяца назад 11 июля у «Томи» - 3:2.Д.Поярков, 49 (0:1 с пен.). Шаповалов, 65 (0:2). Мырзаков, 90+3 (1:2).75. Арчибасов. 4. Сапов. 7. Соблиров (к) (25. Кибардин, 82). 21. Балкизов. 26. А.Панченко. 33. Мырзаков. 23. Е.Шанин. 27. Фаррахов (80. Петерсон, 74). 28. Шабичев (77. Дозморов, 82). 64. Краснов (17. Болотин, 74). 22. Р.Симонов (10. Русских, 54).16. А.Кобзев. 33. А.Белов. 29. Е.Фролов (к). 2. К.Титов (5. Д.Сухарев, 85). 15. Шаповалов (19. И.Глебов, 85). 17. Иванников (18. Баязов, 80). 3. М.Сазонов. 25. Д.Поярков. 4. В.Чёрный (88. Завезён, 46). 7. Арустамян. 9. Ахвледиани (71. С.Костюков, 80).Е.Шанин, 31. Д.Поярков, 53. Удаление: Е.Шанин (Зенит Иж), 48 (2ж.).А.Кузнецов (Иваново), В.Охрименко (Майкоп), Д.Шварц (Смоленск). Инспектор С.Мартынов (Москва).25 августа. Ижевск. Стадион «Купол». 500 зрителей.