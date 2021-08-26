Общество
38 минут назад
Каким могло стать Городище: в Липецке готовят выставку-дискуссию
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Открытие выставки «Байки архитектора» запланировано на вторую половину сентября.
Историко-культурный музей Липецка в рамках проекта «Витрина напрокат» организует выставку памяти Мирона Мордуховича, главного архитектора института «Липецкгражданпроект» с 1977 года до мая 2013 года. Материалы для выставки музею предоставила дочь архитектора.
- Мирон Мордухович — это тот человек, который создал облик Липецка. Он приехал в Липецке в 1953 году, собрал вокруг себя плеяду сильных молодых архитекторов. При его участии появилась лестница на Соборной площади, создана площадь Революции, на его счету множество зданий соцкультбыта, например, детское кафе «Родничок» и ресторан «Чайка», - перечисляет директор липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Сулина. - Сейчас наш музей расположен в здании, которое строил Мордухович и его коллеги — дом с рестораном «Трилистник». Во времена панельной застройки города этот дом был амбициозным и красивым проектом, гордостью липчан.
Конечно, выставка будет больше посвящена деятельности Мирона Мордуховича, как архитектора. Экспозиция будет строиться на книге «Байки архитектора», в которой Мирон Мордухович рассказал о том, каким увидел Липецк в 1953 году, как принимались решения о строительстве, с какими талантливыми людьми и знаковыми персонами ему довелось сотрудничать.
- Эта экспозиция станет своеобразной выставкой-дискуссией. Мы предложим липчанам подумать о достаточно серьезных вопросах. Например, можно ли было сохранить старый деревянный уездный центр Липецка. Эта тема всегда будет вызывать споры. Так, краеведы нередко ругают архитекторов за уничтожение дореволюционной застройки. А вот рядовые жители, наоборот, видят в этом только плюсы. Например, мнение прожившей в Липецке почти 90 лет Галины Барбашиной, героини нашего недавнего проекта. Она помнит, с какой радостью семьи переезжали из ветхих деревянных бараков на улице Ленина в новые дома, построенные на их месте. С одной стороны было счастьем обрести новое благоустроенное жилье, а с другой — жалко покидать разрушающиеся домики, которые никогда не ремонтировали.
Другой точкой споров из разряда «Что было бы, если...» может стать Городище. На выставке планируют показать редкие снимки из личного архива Мирона Мордуховича - фотографии макетов предполагаемого на Городище концертного зала и моментов их обсуждения.
- Для строительства концертного зала был объявлен конкурс среди архитекторов \всего СССР. На рассмотрение свои макеты представили шесть групп архитекторов из Липецка, Москвы и других городов. Это, судя по снимкам, были очень интересные и сильные работы. Некоторые проекты выгодно обыгрывали археологическое наследие Городища: часть склона представала как часть здания, выходила внутрь помещения. Концертный зал, который был необходим городу тогда и которого нет сейчас, даже начали строить, - вспоминает Ирина Сулина. - Но тут выступили против общественники и краеведы. Они посчитали, что концертный зал уничтожит памятник археологии, место, от которого начался Липецк. Их мнение было услышано, стройку прекратили. Сейчас можно задать риторический вопрос «Что было бы лучше — если бы построили общественное пространство на Городище или если бы склон, как видим сейчас, зарос частными коттеджами?». Над этим вопросом тоже смогут поразмышлять гости выставки.
В музее считают, что выставка-дискуссия даст липчанам повод для размышления о будущем города.
- Мирон Мордухович — это тот человек, который создал облик Липецка. Он приехал в Липецке в 1953 году, собрал вокруг себя плеяду сильных молодых архитекторов. При его участии появилась лестница на Соборной площади, создана площадь Революции, на его счету множество зданий соцкультбыта, например, детское кафе «Родничок» и ресторан «Чайка», - перечисляет директор липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Сулина. - Сейчас наш музей расположен в здании, которое строил Мордухович и его коллеги — дом с рестораном «Трилистник». Во времена панельной застройки города этот дом был амбициозным и красивым проектом, гордостью липчан.
Конечно, выставка будет больше посвящена деятельности Мирона Мордуховича, как архитектора. Экспозиция будет строиться на книге «Байки архитектора», в которой Мирон Мордухович рассказал о том, каким увидел Липецк в 1953 году, как принимались решения о строительстве, с какими талантливыми людьми и знаковыми персонами ему довелось сотрудничать.
- Эта экспозиция станет своеобразной выставкой-дискуссией. Мы предложим липчанам подумать о достаточно серьезных вопросах. Например, можно ли было сохранить старый деревянный уездный центр Липецка. Эта тема всегда будет вызывать споры. Так, краеведы нередко ругают архитекторов за уничтожение дореволюционной застройки. А вот рядовые жители, наоборот, видят в этом только плюсы. Например, мнение прожившей в Липецке почти 90 лет Галины Барбашиной, героини нашего недавнего проекта. Она помнит, с какой радостью семьи переезжали из ветхих деревянных бараков на улице Ленина в новые дома, построенные на их месте. С одной стороны было счастьем обрести новое благоустроенное жилье, а с другой — жалко покидать разрушающиеся домики, которые никогда не ремонтировали.
Другой точкой споров из разряда «Что было бы, если...» может стать Городище. На выставке планируют показать редкие снимки из личного архива Мирона Мордуховича - фотографии макетов предполагаемого на Городище концертного зала и моментов их обсуждения.
- Для строительства концертного зала был объявлен конкурс среди архитекторов \всего СССР. На рассмотрение свои макеты представили шесть групп архитекторов из Липецка, Москвы и других городов. Это, судя по снимкам, были очень интересные и сильные работы. Некоторые проекты выгодно обыгрывали археологическое наследие Городища: часть склона представала как часть здания, выходила внутрь помещения. Концертный зал, который был необходим городу тогда и которого нет сейчас, даже начали строить, - вспоминает Ирина Сулина. - Но тут выступили против общественники и краеведы. Они посчитали, что концертный зал уничтожит памятник археологии, место, от которого начался Липецк. Их мнение было услышано, стройку прекратили. Сейчас можно задать риторический вопрос «Что было бы лучше — если бы построили общественное пространство на Городище или если бы склон, как видим сейчас, зарос частными коттеджами?». Над этим вопросом тоже смогут поразмышлять гости выставки.
В музее считают, что выставка-дискуссия даст липчанам повод для размышления о будущем города.
1 281
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