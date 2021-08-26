сегодня, 10:13
Липецким девятиклассникам подарят дневники НЛМК
Дневники от ПАО «НЛМК» получат более 5 000 липецких школьников в рамках совместного проекта комбината и департамента образования Липецка. Полезный подарок вручат всем девятиклассникам города в рамках профориентационных встреч с представителями комбината, которые состоятся в сентябре.
Будущим абитуриентам компания предлагает воспользоваться возможностью участия в бесплатных корпоративных программах, реализуемых в партнерстве с образовательными учреждениями. Для девятиклассников уже ведется набор в программы, ориентированные на трек «ШКОЛА-Среднее профессиональное образование-НЛМК»: «Школа профессионального мастерства» на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума, «Металлургия для любознательных» в Центре технического творчества Новолипецкий, а также «Классы НЛМК» на базе физико-математической школы «Эврика».