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Липецким девятиклассникам подарят дневники НЛМК

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#дневники
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Липецким девятиклассникам подарят дневники НЛМК

Дневники от ПАО «НЛМК» получат более 5 000 липецких школьников в рамках совместного проекта комбината и департамента образования Липецка. Полезный подарок вручат всем девятиклассникам города в рамках профориентационных встреч с представителями комбината, которые состоятся в сентябре.  

На страницах дневника размещены QR-коды, которые ведут на на youtube-канал НЛМК и мобильное приложение «Навигатор НЛМК». Электронные площадки подробно рассказывают о компании, ее истории, профессиях, производстве, программах для школьников и возможностях развития на предприятии.  

Будущим абитуриентам компания предлагает воспользоваться возможностью участия в бесплатных корпоративных программах, реализуемых в партнерстве с образовательными учреждениями. Для девятиклассников уже ведется набор в программы, ориентированные на трек «ШКОЛА-Среднее профессиональное образование-НЛМК»: «Школа профессионального мастерства» на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума, «Металлургия для любознательных» в Центре технического творчества Новолипецкий, а также «Классы НЛМК» на базе физико-математической школы «Эврика».  
426
#дневники
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