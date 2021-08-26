Бизнес по-липецки: как заработать на самокате

Молодой человек платил за прокат электротранспорта тысячу рублей в сутки, а продавал его за две.

Если бы в полиции вручали премию Дарвина, то одну из них получил 25-летний житель Липецка Кирилл Семенов (фамилия изменена). Этот молодой человек, необразованный и безработный, разработал, как ему показалось, действующую схему обогащения, но погорел уже на втором преступном эпизоде: он решил брать напрокат вошедшие в моду электросамокаты и тут же продавать их желающим приобрести дорогостоящие игрушки за бесценок.



Как стало известно GOROD48, 24 июля этого года Кирилл Семенов нашел в Интернете предложения о сдаче в аренду электросамокатов «Xiaomi» по тысяче рублей за единицу. Парень созвонился с индивидуальным предпринимателем, разместившим это объявление, сообщил, что желает арендовать такой транспорт. Коммерсант вынес арендатору самокат из подъезда, оформил приходный и кассовый ордер на единицу товара (при этом наш герой при заполнении документов сообщил свое настоящее имя), получил тысячу рублей. Встав на лыжи, пардон, на самокат, Семенов проехал всего сто метров, остановился у первой же попавшейся ему на глаза остановки, где продал самокат за две тысячи рублей ждавшему автобус мужчине. Тому настолько понравилась цена покупки, что он спросил, а есть ли у продавца еще один такой же приличный «китаец»?



- Сегодня нет, а завтра будет! - сказал наш герой.



На следующий день Семенов позвонил тому же предпринимателю и сообщил ему, что готов взять напрокат еще один электросамокат - для своей девушки. Он снова встретился с коммерсантом и отдал ему две тысячи рублей: одну тысячу за продление срока аренды первого самоката, вторую - за самокат для девушки. Этот второй самокат Семенов продал за ту же сумму, за которую толкнул первый.



Получив деньги, аферист тут же отключил свой телефон, чтобы не отвечать на звонки арендодателя. Полученные за продажу чужого имущества деньги парень потратил на еду.



Конечно, уже через два дня встревоженный отсутствием обратной связи с клиентом арендатор обратился в полицию за помощью. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку нашли горе-мошенника на следующий день после обращения к ним потерпевшего. На следствии Кирилл Семенов ничего не отрицал.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Сейчас оно передано в прокуратуру Советского района для составления обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Впрочем, реального срока лишения свободы Кирилл Семенов не получит, так как он уже примирился с жертвой своего преступления и добровольно возместил ему причиненный материальный ущерб.