Общество

38 минут назад

В Липецкой области разработают турмаршрут для московских семей

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#туризм #отдых
В Липецкой области разработают турмаршрут для московских семей

Путешествия на выходных будут проходить на железнодорожном транспорте.

17 сентября РЖД организует путешествие по событийному маршруту: «Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва», посвященное дню рождения Льва Толстого. Как сообщала ранее администрация региона, билеты на путешествие в Липецкую область москвичи расхватали как горячие пирожки. К слову, это путешествие жители столичного региона должны были совершить еще в прошлом ноябре, но планам помешала пандемия, и визит к толстовским местам в Липецкую область перенесли почти на год.

Толстовский маршрут будет не единственным предложением для московских туристов. Непродолжительные поездки станут альтернативой турам выходного дня. Остановок в гостиницах не предполагается - ночи туристы проведут в дороге, а экскурсии пройдут во время остановок в местах, включенных в тур. В центре развития туризма Липецкой области сейчас прорабатывают еще две концепции маршрута выходного дня. Первая предложит событийно-историческую тематику, вторая ориентирована на семей.

- Тур «Лев Толстой. Вкус эпохи» стал очень востребован – свободных мест не осталось за несколько недель до заветной даты. Конечно, одним этим туром решено не ограничиваться – в перспективе еще как минимум два железнодорожных тура по Липецкой области. Они охватят Елецкий и Задонский районы, - сообщила руководитель областного Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд.
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#туризм #отдых

Комментарии (1)

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Доктор

33 минуты назад
Там где москвичи, там грязь и руины остаются .
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