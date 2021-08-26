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39 минут назад

Поисковики ищут родственников елецкого красноармейца

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#поиски #
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Поисковики ищут родственников елецкого красноармейца

Останки бойца обнаружены в Брянской области

15 августа поисковый отряд «50-я Армия» Брянска регионального объединения поисковых отрядов «Брянский Фронт» обнаружил в воронке  у деревни Литовни Навлинского района останки двух красноармейцев.

Посмертный медальон  одного из них оказался цел и заполнен. Погибший -  политрук роты 866 стрелкового полка 287 стрелковой дивизии резерва Брянского фронта Уваров Георгий Илларионович, 1910 года рождения, уроженец села Талица Колосовского сельсовета Чибисовского (ныне Елецкого) района Орловской (ныне Липецкой) области. Жена - Березкина Полина Семеновна проживала там же.

Члены отряда «50-я армия»  просят помощи в поисках родственников бойца.
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#поиски #
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