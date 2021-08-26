Происшествия

53 минуты назад

Грабители напали на мужчину возле банка

4 1407
#грабеж
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Грабители напали на мужчину возле банка

Злоумышленники усыпили его бдительность ссорой.

13 августа в елецкую полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина ограбил его на улице. Нападение произошло возле офиса банка на улице Лучковской.

- Мужчина вышел из офиса банка, разговаривая по телефону. За ним вышли ещё два парня, которые ссорились между собой. В этот момент потерпевший решил вернуться обратно в помещение банка и, когда уже заходил, то один из парней, находящийся за спиной ельчанина, выхватил у того из кармана шорт портмоне и убежал в неизвестном направлении. Мужчина попытался догнать его, но безрезультатно, - сообщает елецкая полиция.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Злоумышленника быстро вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый за грабеж 27-летний житель Ельца. В своих показаниях он рассказал, что оторвавшись от заявителя он открыл кошелёк, достал лежащие там 8 500 рублей, а портмоне выкинул  на дороге. Похищенные деньги подозреваемый потратил.
4 1407
#грабеж
1

Комментарии (4)

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12 стульев

2 минуты назад
как то посмотрел камеры Липецка/Ельца, так там даже есть виды на мусорки!!! А грабить в банке (у банка) - верх идиотизма. Хотя за 8,5 тыр - пятачок дадут, подумает (может быть)
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ваша Маня

44 минуты назад
Во всём виноваты деньги , все беды из-за них ! Люди их придумали , и сами у них в рабстве !!
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Берия

46 минут назад
В государстве , стабильном и где заботятся о людях , грабить не будут.
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ссср

49 минут назад
скока денег спер *
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