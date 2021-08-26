Грабители напали на мужчину возле банка

Злоумышленники усыпили его бдительность ссорой.

13 августа в елецкую полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина ограбил его на улице. Нападение произошло возле офиса банка на улице Лучковской.



- Мужчина вышел из офиса банка, разговаривая по телефону. За ним вышли ещё два парня, которые ссорились между собой. В этот момент потерпевший решил вернуться обратно в помещение банка и, когда уже заходил, то один из парней, находящийся за спиной ельчанина, выхватил у того из кармана шорт портмоне и убежал в неизвестном направлении. Мужчина попытался догнать его, но безрезультатно, - сообщает елецкая полиция.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Злоумышленника быстро вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый за грабеж 27-летний житель Ельца. В своих показаниях он рассказал, что оторвавшись от заявителя он открыл кошелёк, достал лежащие там 8 500 рублей, а портмоне выкинул на дороге. Похищенные деньги подозреваемый потратил.