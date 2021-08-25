Происшествия

25 минут назад

На помощь пострадавшим в ДТП пришел пожарный

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#ДТП
На помощь пострадавшим в ДТП пришел пожарный

Спасатель пожарной службы оказал первую помощь попавшему в аварию, и вызвал на место ДТП экстренные службы

Вчера утром на 32-м километре автодороги «Усмань – Добринка»  пожарный спасатель отдельного поста №18 села Березняговка Усманского района А.И. Рощевкин ехал на своем автомобиле, и прямо на его глазах произошло ДТП с участием «ВАЗ-2114» и «ВАЗ «Калина».

- Остановив свой автомобиль, пожарный немедленно сообщил командиру подразделения о произошедшем, и, не дожидаясь прибытия коллег, начал оказывать помощь пострадавшим. Личный состав оперативно прибыл на место. Спасатели провели стабилизацию автомобиля, вскрыли капот, достали пострадавшего из автомобиля, оказали первую помощь, наложили стерильную повязку на голову, тем самым остановив кровотечение, а затем передали медикам скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медицинские работники, отметили высокий профессионализм и навыки спасателей в оказании первой помощи пострадавшему, - сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

 Фото: ugpss48.ru

343
#ДТП

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