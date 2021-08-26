Михаил Тарасенко: «Реализация инициатив Президента - залог стабильности в стране и благополучия граждан»

Во вторник, 24 августа, в Москве состоялся второй этап съезда «Единой России».

В ходе съезда Президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой затронул ряд актуальных вопросов. Глава государства назвал заботу о людях главным приоритетом для властей страны. В частности, Президент поручил проработать возможность единовременно выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Говоря о выплатах в размере 15 тысяч рублей для военных, Путин предложил распространить их на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.



«Размер страховых пенсий в нашей стране для большинства ветеранов еще не вышел на уровень, закрепленный в Конвенциях Международной организации труда. Более того, уровень инфляции в настоящее время выше, чем предполагало Правительство. Поэтому я считаю, что предложенные Президентом единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и закрепление в законодательстве запрета на списание социальных выплат и пособий по исполнительному производству – обоснованные и очень своевременные меры. Реализация инициатив Президента - залог стабильности в стране и благополучия граждан», – прокомментировал инициативы Президента депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.



