Происшествия
сегодня, 21:01
«Хендай» перелетел канаву и приземлился на заправке
Авария обошлась без пострадавших.
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В районе кольцевой развязки улиц Московской и Катукова вечером 25 августа столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». Аварию записал авторегистратор, установленный в «Ладе». Судя по записи, водитель «Хендая» начал перестраиваться перед отечественным автомобилем и его машина столкнулась задним бампером с передней частью «Гранты». После этого «Хендай» резко принял вправо и перескочил канаву, после чего остановился на территории заправки.
Авария обошлась без пострадавших.
Авария обошлась без пострадавших.
Комментарии (12)
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Животиков
Роман
Придурки конечно...
Alex
Инструктор
Вован настоящий
Ангела
!!!
Идиотское правило
Wert