Происшествия

сегодня, 21:01

«Хендай» перелетел канаву и приземлился на заправке

12 1216
#ДТП
2

Авария обошлась без пострадавших.

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В районе кольцевой развязки улиц Московской и Катукова вечером 25 августа столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». Аварию записал авторегистратор, установленный в «Ладе». Судя по записи, водитель «Хендая» начал перестраиваться перед отечественным автомобилем и его машина столкнулась задним бампером с передней частью «Гранты». После этого «Хендай» резко принял вправо и перескочил канаву, после чего остановился на территории заправки.

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Авария обошлась без пострадавших.

WhatsApp Image 2021-08-25 at 19.17.07.jpeg+2021-08-25-21.02.01.jpg
12 1216
#ДТП
2

Комментарии (12)

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Животиков

4 минуты назад
обделенные интеллектом человекообразные
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Роман

10 минут назад
Потелефону говорит и нечего не видет. Тут всеволеж делов претормозить и все,а нетупа ехать и потелефону разговаривать.
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Придурки конечно...

26 минут назад
а Хендай, вела девушка шофер???
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Alex

28 минут назад
Мало того, еще и быднул, что-бы нанести увечия!!!
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Инструктор

30 минут назад
Осел на гранте, таких лишать пожизнено надо
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Вован настоящий

38 минут назад
Wert, да он и не видел ситуацию, он трепался по телефону.
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Ангела

39 минут назад
Мог бы притормозить. Некрасиво как то....или просто заболтался.
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!!!

50 минут назад
Каждый день попадаю в такие ситуации,но почему-то всегда притормаживаю,инстинкт самосохранения срабатывает,да и жалко бить свою машину,хоть и знаю что права,в данном случае времени было достаточно чтобы затормозить,но видно что даже не пытались
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Идиотское правило

55 минут назад
Выходить с кольца только с крайнего правого ряда...
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Wert

56 минут назад
На Гранте прав конечно, но мог бы и пропустить дурака. Машину не жалко что ли?
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