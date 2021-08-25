«Хендай» перелетел канаву и приземлился на заправке

Авария обошлась без пострадавших.

В районе кольцевой развязки улиц Московской и Катукова вечером 25 августа столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». Аварию записал авторегистратор, установленный в «Ладе». Судя по записи, водитель «Хендая» начал перестраиваться перед отечественным автомобилем и его машина столкнулась задним бампером с передней частью «Гранты». После этого «Хендай» резко принял вправо и перескочил канаву, после чего остановился на территории заправки.Авария обошлась без пострадавших.