Общество
сегодня, 17:49
Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме
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Учебный год начнётся в традиционном формате.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня прошло совещание по вопросам готовности к новому учебному году.
Обсуждались вопросы создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, профилактики коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний, меры по обеспечению пожарной безопасности, соблюдение требований антитеррористической защищенности, профилактики дорожно-транспортного травматизма и организацию безопасной перевозки школьников.
Обсуждались вопросы создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, профилактики коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний, меры по обеспечению пожарной безопасности, соблюдение требований антитеррористической защищенности, профилактики дорожно-транспортного травматизма и организацию безопасной перевозки школьников.
- Школы готовы к новому учебному году. Учебный год начнётся в традиционном формате. Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанцией, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.
Напомним, новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч обучающихся. Впервые порог школы перешагнут 13140 первоклассников.
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