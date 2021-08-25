Общество

сегодня, 17:49

Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме

9 619
#школа #1 сентября
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Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме

Учебный год начнётся в традиционном формате.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня прошло совещание по вопросам готовности к новому учебному году.

Обсуждались вопросы создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, профилактики коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний, меры по обеспечению пожарной безопасности, соблюдение требований антитеррористической защищенности, профилактики дорожно-транспортного травматизма и организацию безопасной перевозки школьников.

- Школы готовы к новому учебному году. Учебный год начнётся в традиционном формате. Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанцией, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Напомним, новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч обучающихся. Впервые порог школы перешагнут 13140 первоклассников.

9 619
#школа #1 сентября
2

Комментарии (9)

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защитите детей

5 минут назад
Пиши-Читай, нет, в России. Еще ошибки есть? Вы учитель, наверное?
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Правильно

8 минут назад
защитите детей,запретить эти линейки,без них как-нибудь переживем.Где же запрет на массовые мероприятия? Ковидом стало больше детей болеть! Логика Роспотребнадзора абсолютно не понятна. То нельзя,то можно.Полный бред.
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Пиши-Читай

9 минут назад
защитите детей, "раССчетам"? Вас в Германии учили русскому языку?
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защитите детей

13 минут назад
Расскажите нам, заканчивали прошлый учебный год - после выхода с дистанционки классы были разделены на 2 части, чтобы было меньше учеников в классе. В школу ходили через день, второй день учились дома самостоятельно/ выполняли задание учителя. Разные классы между собой реально не пересекались, за этим следили очень строго. Ну и дети в респираторах. Не в масках даже. Когда заболеваемость снизилась, разрешили за партой их снимать (дети сидели по одному). А, и да, самое главное. Детей ТЕСТИРОВАЛИ 1-2 раза в неделю. Это страна, где ее граждане действительно ценны.
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Расскажите нам

23 минуты назад
защитите детей, как организованно в Германии. А то все, посмотрите как там.....
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Родители

45 минут назад
И все заразятся. Ни дистанции, ни масок.
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защитите детей

57 минут назад
Это где у них социальная дистанция будет? Когда они в линеечку выстроятся плечом к плечу в три ряда? И родители сзади одной большой безмасочной толпой? Страна отчетов и пустых слов, честное слово. Ничего путного за лето не придумали. Посмотрите, как организовано обучение в той же Германии. Реально жаль детей, по рассчетам, без реальных защитных мер переболеет 75% в этом году.
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Светлана

сегодня, 18:04
В прошлом году не было общей линейки, все сразу по классам разошлись и слушали там
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защитите детей

сегодня, 18:02
Каких требований? Кто будет следить за их соблюдением? Решили дать детям переболеть? Так ситуация уже не та, что год назад. Дети болеют гораздо тяжелее, с осложнениями на нервную и сердечно-сосудистую систему. На взрослых наплевали, теперь и на детей?
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