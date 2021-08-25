Учебный год начнётся в традиционном формате.

- Школы готовы к новому учебному году. Учебный год начнётся в традиционном формате. Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанцией, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.





Напомним, новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч обучающихся. Впервые порог школы перешагнут 13140 первоклассников.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня прошло совещание по вопросам готовности к новому учебному году.Обсуждались вопросы создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, профилактики коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний, меры по обеспечению пожарной безопасности, соблюдение требований антитеррористической защищенности, профилактики дорожно-транспортного травматизма и организацию безопасной перевозки школьников.