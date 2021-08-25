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17 минут назад

Липецкая вечЁрка: смерть художника, сбитый ребенок и прожиточный минимум

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#вечЁрка #художник #прожиточный минимум
Липецкая вечЁрка: смерть художника, сбитый ребенок и прожиточный минимум

Сегодня, 25 августа, стало известно о смерти от COVID-19 художника Николая Бутрина и штрафах, наложенных на лихача, который сбил ребенка, и в Липецкой области установлен прожиточный минимум.

От COVID-19 умер липецкий художник Николай Бутрин. Так получилось, что Николая Бутрина госпитализировали прямо накануне открытия его персональной выставки.

Николай Бутрин запомнится липчанам своими искренними работами, в которых он изображал Липецк, его жителей, а также своих коллег по НЛМК и само предприятие. Прощание с художником пройдет в Покровском храме 26 августа в 13:00.

За предыдущие сутки в Липецкой области выявлены 219 случаев COVID-19, десять человек  от болезни умерли

Поздно вечером 22 августа в Лев-Толстовском районе водитель «Ауди-80» сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Подростка госпитализировали с переломом руки. А водителя нашли, причем в момент задержания он оказался пьяным. В отношении него составлены сразу несколько протоколов. Суд назначил водителю наказание в виде 10 суток административного ареста, кроме этого нарушителю придется заплатить крупный штраф.

Накануне ставропольские автоинспекторы во время профилактического рейда на дороге «Ростов на Дону — Ставрополь» задержали лихача-липчанина. Когда же автоинспекторы «пробили» по базе данных, обнаружили, что у него более двухсот штрафов, 185 из них не оплачены. В общей сложности на сумму около 194 тысячи рублей. Теперь мужчине грозит не только уплата многотысячного долга в двукратном размере, но и лишение водительских прав на длительный срок.

— Молодец, мужик! Хоть Липецкую область прославил! — посмеялся комментатор.

В Липецкой области установлен  прожиточный минимум на 2022 год. Он составит 10 373 рубля. Минимум увеличен для всех категорий населения.

Все пенсионеры Липецкой области (и работающие, и не работающие) в сентябре получат путинскую выплату в 10 000 рублей. И никаких заявлений для этого писать не надо. В региональном отделении Пенсионного фонда сейчас работают над тем, чтобы люди получили деньги вместе с пенсиями.
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#вечЁрка #художник #прожиточный минимум

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