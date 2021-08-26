Доброе утро, Липецк!

Предлагаем начать этот день с лозунгом «Четверг — это почти пятница» и провести его с настроем на позитив. Сегодня можно записать ребенка в спортивную секцию, ответить на вопросы ветеринаров. Врач проведет прямой эфир для женщин. Многодетные семьи могут выиграть микроавтобус.

В Липецке сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с.День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.Липецкая «Квадра» обновила «Личный кабинет клиента». В новой версии сервиса можно:- Получать сервисные уведомления. Теперь вы точно не забудете передать показания прибора учета, не пропустите электронную квитанцию, узнаете об истечении срока поверки счетчика. В разделе «Уведомления» (и по электронной почте) мы оповестим вас о самых важных событиях по лицевому счету. А если Вы обновите до последней версии мобильное приложение «Личный кабинет», то сможете получать push-уведомления, чтобы ничего не пропустить.- Оплачивать услуги через Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и SberPay – вам не нужно будет каждый раз вводить реквизиты банковской карты, если она привязана к одному из данных сервисов. Выбрать способ оплаты можно на платежной странице после нажатия на кнопку «Перейти к оплате».

Чтобы новые функции корректно работали в мобильном приложении, обновите его до последней версии через Google Play или App Store.