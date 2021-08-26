18 минут назад
Доброе утро, Липецк!
Предлагаем начать этот день с лозунгом «Четверг — это почти пятница» и провести его с настроем на позитив. Сегодня можно записать ребенка в спортивную секцию, ответить на вопросы ветеринаров. Врач проведет прямой эфир для женщин. Многодетные семьи могут выиграть микроавтобус.
В Липецке сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с.
День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.
Дороги
ЛипецкЯндекс.Карты
Коммуналка
Липецкая «Квадра» обновила «Личный кабинет клиента». В новой версии сервиса можно:
- Получать сервисные уведомления. Теперь вы точно не забудете передать показания прибора учета, не пропустите электронную квитанцию, узнаете об истечении срока поверки счетчика. В разделе «Уведомления» (и по электронной почте) мы оповестим вас о самых важных событиях по лицевому счету. А если Вы обновите до последней версии мобильное приложение «Личный кабинет», то сможете получать push-уведомления, чтобы ничего не пропустить.
- Оплачивать услуги через Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и SberPay – вам не нужно будет каждый раз вводить реквизиты банковской карты, если она привязана к одному из данных сервисов. Выбрать способ оплаты можно на платежной странице после нажатия на кнопку «Перейти к оплате».
Чтобы новые функции корректно работали в мобильном приложении, обновите его до последней версии через Google Play или App Store.Настроение - август
Липчанка Анастасия делится снимками, которые пропитаны нотками настроения завершения лета.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прививка от COVID-19
В четверг в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Прививку делают бесплатно. Перед вакцинацией пациента осмотрит врач.
Звезды спорта
Юных липчан приглашают научиться играть в баскетбол и волейбол. Занятия проводятся бесплатно.
Только для девочек
Сегодня в 11:00 начнется прямой эфир с участием заместителя главного врача по медицинской части городского родильного дома Руслана Вахидова. Он расскажет о проблемах кесарева сечения.
Усатый — полосатый
Ветеринары просят липчан пройти опрос социологический о содержании домашних животных. Сбор мнений граждан нужен для совершенствования законодательства, регулирующего данную сферу. Опрос доступен здесь. В анонимной анкете всего шесть вопросов.
Лучшие семьи
В регионе объявлен конкурс многодетных семей. Победители получат новый транспорт — автомобиль или микроавтобус.
Премьеры недели
В четверг в расписании липецких кинотеатров появятся пять лент: неонуар, ужастик, фантасмагория и две реставрации работ 1980-х годов. Расскажем при три картины.
«Небесный замок Лапута» (12+). Перевыпуск сказки Миядзаки про девочку с волшебным кристаллом и летающий остров. Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтёрском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапуте.
«Воспоминания» (16+). Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.
«Побег из Нью-Йорка» (16+). Это один из знаковых голливудских проектов начала 1980-х от мастера жанрового кино Джона Карпентера, в своём фирменном стиле критикующего деградацию общества, политику и американскую мечту. Фильм, созданный на стыке экшна, фантастики и антиутопии, отличается искусно выстроенным напряжением, изобретательными спецэффектами и загадочным антигероем в исполнении Курта Рассела.