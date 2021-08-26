Через реконструкцию к знаниям

За неделю до 1 сентября GOROD48 посмотрел, как обустроены проходы к школе № 27, которая находится рядом с реконструируемой улицей 50 лет НЛМК.

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В следующую среду в школу № 27 придут ученики. Каким образом они будут до нее добираться? У тех, кто живет в близлежащих домах проблем нет. К центральному входу школы ведет и пешеходный переход, а дорога снабжена искусственной неровностью.А что делать тем, кто живет через дорогу или приезжает из других районов Липецка? Рядом грандиозная стройка — дорожники реконструируют улицу 50 лет НЛМК. И в нескольких метрах от школьного забора по утрамбованной дороге хаотично едут автомобили.Чтобы добраться до школы через улицу 50 лет НЛМК можно пройти по переходу от магазина «Метро», не сказать, чтобы он удобный, скорее обозначено направление.

— Как здесь можно пройти? — обо что-то споткнувшись возмущается мужчина.

Еще одно место, где можно перейти улицу 50 лет НЛМК, находится у ТЦ «L’СИТИ». Но и здесь не каждый рискнет пройти.

— Мы ездим на автобусе, потом приходится идти от «Метро», сами видите, какая там дорога, — возмущается мать школьника.

— Школа начнется, страшно представить, как сюда будем добираться, мы привозим ребенка на машине, приходится объезжать весь район. Возле школы все будет заставлено автомобилями, — переживает мать другого ребенка.

Руководитель подрядной организации «Стройотдел», которая занимается реконструкцией улицы 50 лет НЛМК, Александр Кофанов говорит о семи пешеходных дорожках проложенных ,через улицу, но все их испортили смежники во время прокладки сетей.

— Пока сетевые организации не закончат свою работу, мы не можем сделать пешеходные дорожки, — пояснил Александр Кофанов.

Субподрядчики уже заявляли, что собираются завершить работу к 1 сентября . Нельзя сказать, что о подходах к школе вспомнили только сейчас. Еще во время завершения предыдущего учебного года, в мае, когда перекрыли на реконструкцию улицу 50 лет НЛМК, мэр Липецка Евгения Уваркина провела выездное совещание Как рассказал GOROD48 директор школы № 27 Александр Мочалов, еще один подход к школе проложен со стороны улиц Фрунзе-Неделина. Это лестница, которой удобно будет пользоваться тем, кто живет в частном секторе.

Александр Мочалов предложил установить со стороны стройки барьеры, чтобы рядом со школой не ездили машины. Асфальтированный подъезд к учебному заведению есть с другой стороны.





Директор также надеется, что переходы через улицу 50 лет НЛМК к началу учебного года обновят.

— В мэрии сейчас обсуждают варианты безопасного прохода детей в школу № 27. Окончательное решение планируют выработать до конца этой недели, — сообщили в пресс-службе мэрии.

— В настоящее время движение по улице 50 лет НЛМК перекрыто. Движение транспорта запрещено, соответствующие знаки установлены в надлежащем порядке. В целях обеспечения безопасности школьников с 1 по 10 сентября у пешеходных переходов рядом со школой будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.