В Липецкой области пройдут дожди, но прохладнее не станет

26 августа с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдут кратковременные дожди с грозой. 27 и 28 августа Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градус тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +24 до +29 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.



День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.

