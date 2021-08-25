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НЛМК начал применять мобильную систему пылеподавления

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#экология
НЛМК начал применять мобильную систему пылеподавления

Новолипецкий металлургический комбинат начал применять мобильную систему пылеподавления. Ее будут круглогодично использовать на участках хранения сыпучих материалов (уголь, окатыши, руды марганцевые, кварцевые, доломит), при погрузочно-разгрузочных работах, сопровождающихся пылением, а также при работах по демонтажу зданий и сооружений.  

Агрегат собран на платформе машины «КамАЗ», кузов которой оснащен емкостью в 8000 литров и современной и инновационной турбиной, генерирующей мелкодисперсный водяной туман. Мельчайшие капли воды в составе тумана улавливают частицы пыли, а специальный реагент образует корку на верхнем слое насыпи складируемого сырья и предотвращает вторичное пыление. 

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Объем инвестиций составил около 17 млн. руб. 

«Мобильная система позволит снизить эмиссию пыли от 47 складов сыпучих материалов общей площадью более 35 га. Данная установка улучшит качество атмосферного воздуха в городе и на промышленной площадке предприятия», – рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. 

Фото пресс-службы НЛМК.
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#экология

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