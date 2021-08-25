сегодня, 13:04
НЛМК начал применять мобильную систему пылеподавления
Новолипецкий металлургический комбинат начал применять мобильную систему пылеподавления. Ее будут круглогодично использовать на участках хранения сыпучих материалов (уголь, окатыши, руды марганцевые, кварцевые, доломит), при погрузочно-разгрузочных работах, сопровождающихся пылением, а также при работах по демонтажу зданий и сооружений.
Объем инвестиций составил около 17 млн. руб.
«Мобильная система позволит снизить эмиссию пыли от 47 складов сыпучих материалов общей площадью более 35 га. Данная установка улучшит качество атмосферного воздуха в городе и на промышленной площадке предприятия», – рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.
Фото пресс-службы НЛМК.