В Липецкой области 37-летнюю женщину будут судить за избиение до смерти матери

Погибшая к тому же была беспомощной — страдала слепотой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей слепой матери, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.



По версии следствия, в мае этого года 37-летняя жительница Воловского района в очередной раз поссорилась со своей 72-летней матерью и пустила в ход кулаки. Женщины начали ругаться с утра на почве постоянных упрёков со стороны матери: инвалид первой группы по зрению винила дочь в своей слепоте. Но на этот раз дочь упрёков не стерпела: подозревают, что она нанесла ей многочисленные удары рукой по голове, а когда пенсионерка упала - ногой по туловищу. Спустя три часа после избиения 72-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть пенсионерки наступила в результате причинения ей закрытой тупой травмы груди, осложнившейся травматическим шоком.



Теперь дочь погибшей будут судить по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



37-летней женщине грозит до до пятнадцати лет лишения свободы.