Дорогу на Манеже обновят за счет экономии на других ремонтах

На ремонт отведен срок до середины октября.

Управление главного смотрителя завершило торги на ремонт автомобильной дороги по улицы имени С.А. Чаплыгина: от дома № 4/2 по переулку имени Джамбула до дома № 31 Б по улице 50 лет НЛМК. Эти работы в мэрии оценили в 3 550 153 рубля. В ходе торгов стоимость контракта упала до 3 496 900 рублей. В аукционе выиграла компания из Липецка.Подрядчик должен обновить дорожное полотно до 15 октября. Компании предстоит демонтировать изношенное асфальтобетонное покрытие, щебеночное основание, заменить люки колодцев инженерных сетей и уложить новый асфальт. Всего будет заменено более 1 700 квадратных метров дорожного полотна.Напомним, ремонт этого участка стал возможен благодаря экономии на других дорожных торгах и субсидии из областного дорожного фонда в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено около 100 млн рублей.Всего в перечне ремонтов 12 участков дорожной сети. Это улицы Талалихина, Невского, Энгельса, Волгоградская, Громовой, Фанерная, проезд Каштановый, переулок Трамвайный, отрезок улицы Белана от Стаханова до Меркулова, два участка дороги по улице Дарвина и отрезок Грязинского шоссе между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая жизнь».