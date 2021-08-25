Коронавирус

сегодня, 11:33

За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, десять человек умерли

10 868
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, десять человек умерли

Для сравнения: 25 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 219 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 210 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 586 случаев COVID-19, выздоровели 38 885 человек, умерли 1 348 человек.

В России за сутки выявлены 19 536 случаев COVID-19, выздоровели 19 654 человека, умерли — 809 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 804 910 случаев COVID-19, выздоровели 6 073 157 человек, умерли — 178 423 человека.
10 868
#коронавирус

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

10 минут назад
В прошлую среду утром у меня поднялась температура до 37, думал продуло, если бы вызвал врача на дом или сам пошел к врачу, то вряд ли у меня взяли добровольно пцр, в среду дома, вечером температура уже выше, пью арбидол, в четверг иду с температурой 38 в поликлинику с готовностью за деньги сдать пцр, узнаю как, но взяли в силу обстоятельств бесплатно, лечусь как прописал врач, без парацетамола температура 38 и выше, даже вызвал скорую, в субботу температура - вызываю на дом врача, дома от врача узнаю о положмтельном тесте, лечение скорректировано, в воскресенье температуры нет, но пульс был раз 46, температура 35.6.
ответить

Берия

11 минут назад
Доктор, 8чел.
ответить

Врач

13 минут назад
Интересно, нет, непривитые
ответить

Доктор

30 минут назад
Сколько завтра, делаем ставки господа.
ответить

Интересно

40 минут назад
Кто умер привитые были??!??
ответить

Гость

46 минут назад
Зато невакцинированных все меньше и меньше.. Одни на прививку, другие на кладбище
ответить

Вася

51 минуту назад
Брехня......
ответить

мысли в слух

сегодня, 11:59
Теперь уже 10.... И так каждый день , то по 7, то по 8 , или 9 умерших за сутки... Место-то хоть на кладбище всем хватит?! Она же не резиновая !!
ответить

Света

сегодня, 11:53
Что то я никак не пойму,выздоравливают по двести человек,а лежат в больнице и лечатся на дому всё больше и больше.какая то неправильная арифметика.откуда берете тогда выздравивших?честно так уже надоела это брехня.раз уж пишите так и писали бы правду.
ответить

Док

сегодня, 11:45
Колоться не надо было.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке за сутки выявили 157 случаев COVID-19
#коронавирус
9
В Липецке за сутки выявили 157 случаев COVID-19

вчера, 14:44

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли
#коронавирус
19
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли

вчера, 11:34

Коронавирус
Лебедянский район на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки
#коронавирус
16
Лебедянский район на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки

23.08.2021 13:46

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, девять человек умерли
#коронавирус
23
За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, девять человек умерли

23.08.2021 11:50

Коронавирус
4 217 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечат дома
#коронавирус
7
4 217 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечат дома

22.08.2021 15:45

Коронавирус
Суточная сводка эпидемии: 219 новых случаев COVID-19, восемь умерших
#коронавирус
24
Суточная сводка эпидемии: 219 новых случаев COVID-19, восемь умерших

22.08.2021 11:23

Коронавирус