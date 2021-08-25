Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, десять человек умерли
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Для сравнения: 25 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 219 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 210 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 586 случаев COVID-19, выздоровели 38 885 человек, умерли 1 348 человек.
В России за сутки выявлены 19 536 случаев COVID-19, выздоровели 19 654 человека, умерли — 809 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 804 910 случаев COVID-19, выздоровели 6 073 157 человек, умерли — 178 423 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 586 случаев COVID-19, выздоровели 38 885 человек, умерли 1 348 человек.
В России за сутки выявлены 19 536 случаев COVID-19, выздоровели 19 654 человека, умерли — 809 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 804 910 случаев COVID-19, выздоровели 6 073 157 человек, умерли — 178 423 человека.
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