Медиков оштрафовали за формальный подход к работе

Проверка по жалобе пациентки выявила нарушения лицензионных требований.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы проверки работы частного офтальмологического центра в Ельце, которую проводили сотрудники регионального отделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Причиной для внеплановой проверки стала жалоба пациентки.



Как сообщается в материалах суда, жительница Тульской области приехала в Елец делать плановую офтальмологическую операцию. Женщина обратилась в частный медицинский центр с жалобами на снижение зрения. Перед операцией пациентка сдала необходимые анализы, но врачи не учли их результаты при проведении оперативного вмешательства и при назначении лечения в послеоперационный период. Кроме того, женщине не назначили обязательные ежедневные осмотры у офтальмолога. Это является нарушением требований приказа Минздрава России «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». Проверяющие пришли к выводу, что в работе клиники имеет место невыполнение в полном объёме медицинских услуг для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением, регламентированных стандартом оказания специализированной медицинской помощи. Итогом нарушений стало то, что женщину через неделю после операции в Ельце экстренно госпитализировали в офтальмологическое отделение Тульской областной клинической больницы.



- В ходе проверки были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи пациентке в части формального проведения осмотров, отсутствия интерпретации результатов обследований, невыполнения необходимых медицинских услуг, - указано в материалах суда.



На клинику оформили протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. Материалы проверки направили в арбитраж. Суд признал нарушения доказанными и выписал клинике штраф в 100 000 рублей.

