Михаил Тарасенко с рабочим визитом посетил вагоноремонтное предприятие «Грязи»

Депутат Государственной Думы пообщался с коллективом, оценил условия труда и динамику развития производства.

Беседуя с сотрудниками предприятия Михаил Тарасенко, отметил роль железнодорожной отрасли в истории и настоящем Липецкой области.



Помимо восстановления колесных пар и капремонта различных типов вагонов, с мая на грязинском ВРП начали производить модернизацию платформ с продлением срока службы. Обычно платформы эксплуатируются в течение 32 лет, потом их списывают. После модернизации срок их службы увеличивается на 16 лет.



«Вагоноремонтное предприятие «Грязи» - достаточно крупный работодатель. Здесь созданы современные рабочие места для 530 человек, - отметил Михаил Тарасенко по итогам общения с коллективом. - Многие из специалистов - представители династий рабочих с высочайшей квалификацией. Отрадно видеть, что руководители предприятия уделяют достаточно большое внимание безопасности труда и обучению персонала».



