Экономика

сегодня, 10:16

Михаил Тарасенко с рабочим визитом посетил вагоноремонтное предприятие «Грязи»

508
4
Михаил Тарасенко с рабочим визитом посетил вагоноремонтное предприятие «Грязи»

Депутат Государственной Думы пообщался с коллективом, оценил условия труда и динамику развития производства.

Беседуя с сотрудниками предприятия Михаил Тарасенко, отметил роль железнодорожной отрасли в истории и настоящем Липецкой области.

Помимо восстановления колесных пар и капремонта различных типов вагонов, с мая на грязинском ВРП начали производить модернизацию платформ с продлением срока службы. Обычно платформы эксплуатируются в течение 32 лет, потом их списывают. После модернизации срок их службы увеличивается на 16 лет.

«Вагоноремонтное предприятие «Грязи» - достаточно крупный работодатель. Здесь созданы современные рабочие места для 530 человек, - отметил Михаил Тарасенко по итогам общения с коллективом. - Многие из специалистов - представители династий рабочих с высочайшей квалификацией. Отрадно видеть, что руководители предприятия уделяют достаточно большое внимание безопасности труда и обучению персонала».

508
4

Еще в рубрике

Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 1,5%
#зарплата
38
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 1,5%

вчера, 15:54

Экономика
Липецк признан бизнес-ориентированным городом
#рейтинг #бизнес
28
Липецк признан бизнес-ориентированным городом

23.08.2021 20:42

Общество
В Липецкой области заметно подорожало газовое топливо
#газ #топливо #цены
60
В Липецкой области заметно подорожало газовое топливо

20.08.2021 09:50

Экономика
В Липецкой области подорожали топливо и путёвки в Турцию
#бензин #цены
33
В Липецкой области подорожали топливо и путёвки в Турцию

19.08.2021 12:23

Экономика
Липецкое УФАС защитило бизнес от необоснованных штрафов МРСК (в настоящий момент «Россети Центр»)
#штрафы #электроэнергия
1
Липецкое УФАС защитило бизнес от необоснованных штрафов МРСК (в настоящий момент «Россети Центр»)

16.08.2021 10:00

Экономика
В июле дешевели овощи и дорожали стройматериалы
#инфляция
4
В июле дешевели овощи и дорожали стройматериалы

14.08.2021 17:27

Экономика