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13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест

16 1877
#парковка
2
13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест

Тем, кто ограждает «своё» место, грозит административная ответственность.

В Липецке продолжают убирать незаконно установленные металлические ограждения и бетонные блоки, сообщает городской департамент развития территорий. Недавно работы велись на улицах Неделина и Индустриальной. Там был выполнен демонтаж незаконно установленных цепей, столбиков и других металлических конструкций. За такие нарушения грозит административное наказание.

- С начала августа было убрано порядка 47 конструкций, освободили более 13 дворовых территорий города. На очереди — больше 20 адресов, - сообщили департаменте развития территорий Липецка. - Жильцы таким образом пытаются обезопасить дворы от автомобилистов-лихачей. Однако в случае ЧП экстренные службы не могут проехать. Искать время на объезд у них нет. Список перекрытых дворов составили сотрудники МЧС и территориальные управления округами.

Если липчане хотят ограничить въезд во двор, им нужно выбрать варианты, которые не мешают проезду пожарных и скорой. Например, это лежачие полицейские или шлагбаумы.

По всем вопросам о ликвидации незаконно установленных препятствий жители города могут обращаться в территориальные управления округами:

Управление Октябрьским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 38-75-56,

Управление Советским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 30-94-85,

Управление Правобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 43-17-20,

Управление Левобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 28-04-12.
16 1877
#парковка
2

Комментарии (16)

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гость

3 минуты назад
Оля, кто у вас депутат , из какой партии ?
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Коммунист

4 минуты назад
Отлично! А то частные собственники вообще обнаглели!
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Оля

5 минут назад
Уберите, пожалуйста, центральный рынок. Ему не место там, где он находится. Беспорядок снаружи и внутри. Сплошные стоянки машин, продажа вдоль проезжей части дороги.
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гость

9 минут назад
Гость А., так в чем же дело ? Займись наведением порядка ! Ты из какой партии ?
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Гость А.

16 минут назад
Работу проводить Департамент развития территории - срезает столбики с цепями даже в тех местах, где не мешает проезду скорой и пожарной. А Департамент развития территории помечает, что эти места необходимо развить и благоустроить? и собирается ли представители Департамента развития территории снова приехать, чтобы обустроить новые парковочные места, установить лавочки, проложить удобные пешеходные дорожки? сейчас выгладит очень однобоко. В одном оз дворов (за магазином Перекресток по ул Папина вначале убрали бетонные ограждения, недавно снова положили бетонные полусферы - скорая все равно не проедет.... Т.е. не видна комплексная работа, не видно что идет работу по БЛАГОУСТРОЙСТВУ)
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вальяжный автогаражевладелец

24 минуты назад
парковку у родного подъезда выгнали в шею ?
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Да уж...

27 минут назад
А вообще есть у нас в городе микрорайон , в котором нет места для прогулок детей, сплошная стоянка через весь двор , приезжай те сами убедитесь. Двор, точнее стоянка машин , на улице Мичурина вдоль всего 16-го дома, а ещё школа рядом и основная проезжая часть прямо под подъездами проходит. Вообще, всё для народа, ой, да что там, всё для машин и этих водятелов
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777

33 минуты назад
Центральный рынок-освободите от платной парковки.Одни "КРЫШИ" кругом.
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Гостья1

37 минут назад
Во многих дворах столько подземных коммуникаций,что лавочку и песочницу негде разместить.Территории дворов давно заняты ,как возможна частная собственность?все коммуникации убирать или как?
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Оля

38 минут назад
Заодно освободить от платной парковки место у Центрального рынка. Машину ставить негде: знаки, торговцы арбузами и баклажанами...
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