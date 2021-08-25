Общество
сегодня, 10:10
13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест
Тем, кто ограждает «своё» место, грозит административная ответственность.
В Липецке продолжают убирать незаконно установленные металлические ограждения и бетонные блоки, сообщает городской департамент развития территорий. Недавно работы велись на улицах Неделина и Индустриальной. Там был выполнен демонтаж незаконно установленных цепей, столбиков и других металлических конструкций. За такие нарушения грозит административное наказание.
- С начала августа было убрано порядка 47 конструкций, освободили более 13 дворовых территорий города. На очереди — больше 20 адресов, - сообщили департаменте развития территорий Липецка. - Жильцы таким образом пытаются обезопасить дворы от автомобилистов-лихачей. Однако в случае ЧП экстренные службы не могут проехать. Искать время на объезд у них нет. Список перекрытых дворов составили сотрудники МЧС и территориальные управления округами.
Если липчане хотят ограничить въезд во двор, им нужно выбрать варианты, которые не мешают проезду пожарных и скорой. Например, это лежачие полицейские или шлагбаумы.
По всем вопросам о ликвидации незаконно установленных препятствий жители города могут обращаться в территориальные управления округами:
Управление Октябрьским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 38-75-56,
Управление Советским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 30-94-85,
Управление Правобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 43-17-20,
Управление Левобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 28-04-12.
- С начала августа было убрано порядка 47 конструкций, освободили более 13 дворовых территорий города. На очереди — больше 20 адресов, - сообщили департаменте развития территорий Липецка. - Жильцы таким образом пытаются обезопасить дворы от автомобилистов-лихачей. Однако в случае ЧП экстренные службы не могут проехать. Искать время на объезд у них нет. Список перекрытых дворов составили сотрудники МЧС и территориальные управления округами.
Если липчане хотят ограничить въезд во двор, им нужно выбрать варианты, которые не мешают проезду пожарных и скорой. Например, это лежачие полицейские или шлагбаумы.
По всем вопросам о ликвидации незаконно установленных препятствий жители города могут обращаться в территориальные управления округами:
Управление Октябрьским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 38-75-56,
Управление Советским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 30-94-85,
Управление Правобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 43-17-20,
Управление Левобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 28-04-12.
Комментарии (16)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
гость
Коммунист
Оля
гость
Гость А.
вальяжный автогаражевладелец
Да уж...
777
Гостья1
Оля