13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест

Тем, кто ограждает «своё» место, грозит административная ответственность.

В Липецке продолжают убирать незаконно установленные металлические ограждения и бетонные блоки, сообщает городской департамент развития территорий. Недавно работы велись на улицах Неделина и Индустриальной. Там был выполнен демонтаж незаконно установленных цепей, столбиков и других металлических конструкций. За такие нарушения грозит административное наказание.



- С начала августа было убрано порядка 47 конструкций, освободили более 13 дворовых территорий города. На очереди — больше 20 адресов, - сообщили департаменте развития территорий Липецка. - Жильцы таким образом пытаются обезопасить дворы от автомобилистов-лихачей. Однако в случае ЧП экстренные службы не могут проехать. Искать время на объезд у них нет. Список перекрытых дворов составили сотрудники МЧС и территориальные управления округами.



Если липчане хотят ограничить въезд во двор, им нужно выбрать варианты, которые не мешают проезду пожарных и скорой. Например, это лежачие полицейские или шлагбаумы.



По всем вопросам о ликвидации незаконно установленных препятствий жители города могут обращаться в территориальные управления округами:



Управление Октябрьским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 38-75-56,



Управление Советским округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 30-94-85,



Управление Правобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 43-17-20,



Управление Левобережным округом департамента развития территории администрации города Липецка - тел. 28-04-12.